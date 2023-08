Die Sonne schickt ihre letzten Strahlen über die Walker Bay. Das Wasser glitzert im warmen Abendlicht, weit in der Ferne sind die Ausläufer des Kaps der Guten Hoffnung mehr zu erahnen, als zu sehen. Die Gäste haben es sich auf der Terrasse bequem gemacht. Bevor sie an den Tischen im Inneren von „Schneider’s Cape Floral Kitchen“ Platz nehmen, genießen sie die Abendstimmung und den Blick auf den Ozean. Und sie bekommen mit ein paar Kleinigkeiten wie dem Curry-Knusper-Brot mit Gurkengelee und den Sardinen mit Melone auch einen besonderen Aperitif: Gin Tonic – ohne Tonic.

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Was Susanne Schneider ihren Gästen auf der Terrasse ihres Restaurants in dem kleinen Ort De Kelders an der südafrikanischen Küste serviert, ist ihre eigene Kreation. Und die scheint mit ihren klaren Wacholder- und Grapefruit-Aromen, dem frischen, trockenen Geschmack und einer leichten Salznote den meisten Besuchern gut zu gefallen. Das Tonic Water vermissen die wenigsten, sie freuen sich statt­­dessen, zu hören, dass ihr Drink mit Mineralwasser gemixt wird und 80 Prozent weniger Kalorien hat als ein herkömmlicher Gin Tonic.

Die Sache mit dem Tonic Water hat Susanne Schneider schon eine ganze Weile beschäftigt. Und dabei ist es ihr nicht in erster Linie um die Kalorien gegangen, sondern um den Geschmack. Schon lange hatte sie sich an der pappigen Süße vieler Tonic Waters gestört, und an der meist viel zu dominanten Aromatik der Bitterlimonade, die aus einem Gin traditionell einen Gin Tonic macht. Und weil sie vor ein paar Jahren mit ihrer Freundin Yvonne Bittman-Steyn eine Firma für den Import von südafrikanischem Gin nach Deutschland gegründet hatte und dafür am Kap auf die Suche nach besonderen Wacholderschnaps-Varianten gegangen war, kam sie irgendwann auf die Idee, ihren eigenen Gin zu machen. Einen Gin, der auch ohne Tonic zum Gin Tonic werden kann, weil er die Aromen und die Bitternoten, die üblicherweise das Tonic Water beisteuert, schon in sich hat. Aus der Idee wurde nach vielen Experimenten und Versuchen schließlich der H2O Gin, der im „Schneider’s“ an die Gäste ausgeschenkt wird und nun auch in Deutschland zu bekommen ist.

Nach Südafrika verschlagen hat es Susanne Schneider und ihren Mann Jürgen schon vor einem Jahrzehnt. Nach intensiven und kraftraubenden Jahren in der Gastronomie mit zahlreichen Stationen in Deutschland und im Ausland – unter anderem im Kempinski Gravenbruch, wo sie sich kennenlernten, und im Strahlenberger Hof in Schriesheim, wo sie 13 Jahre lang einen Michelin-Stern hatten – wollten sie sich am Kap langsam zur Ruhe setzen. In De Kelders, etwa zwei Autostunden südöstlich von Kapstadt, eröffneten sie direkt an der Walker Bay ein kleines, exklusives B&B mit dem Namen „The Whale and Gin Spotter“ und vor drei Jahren dann auch „Schneider’s Cape Floral Kitchen“ – mit ihm in der Küche und ihr „am Gast“.

Serviert wird in dem kleinen Restaurant mit seinen kaum 20 Plätzen ausschließlich ein Menü, in das Jürgen Scheider zahlreiche wilde Kräuter, Sträucher und Gewächse der lokalen Fynbos-Vegetation integriert, der einzigartigen Heide- und Buschlandschaft, die die Küste und Berge rund um das Kap prägt. Einige Fynbos-Botanicals finden sich auch im H2O Gin wieder, im Vordergrund aber stehen seine klaren Wacholder-Aromen und die bittere Grapefruit-Note.

Serviert wird der H2O auf Eis mit einer Prise „Oryx Citrus Wüsten Salz“, das in einem Säckchen an der Flasche hängt, aufgegossen wird er mit eiskaltem Mineralwasser und dekoriert mit einem Grapefruit-Schnitz. Zu bekommen ist der Gin in Deutschland beim Onlineversender „Südafrika Genuss“ für 38,90 Euro je 0,5-Liter-Flasche.