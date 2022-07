Neuer Frankfurter Polizeichef : Für ein sicheres Bahnhofsviertel

Auch zu seiner Amtseinführung bleibt der Anzug im Schrank. Keine dunkle Hose, Krawatte, Jackett. „Das bin nicht ich“, hat Stefan Müller irgendwann einmal gesagt. Stattdessen steht er im großen Kantinensaal des Frankfurter Polizeipräsidiums in weißem Uniformhemd, wie gefühlt hundert andere Anwesende im Raum. Nur seine Schulterklappen verraten, dass er der neue Chef der Behörde ist. Dass man ihn tatsächlich immer in Uniform sieht, erklärte Müller vor Kurzem damit, dass er eben Polizist sei, „durch und durch“. Das wolle er auch durch seine Kleidung ausdrücken. Das habe er in Wiesbaden so gemacht, wo er zuvor Polizeipräsident war, und so mache er es nun in Frankfurt – aus Respekt vor den 4000 Mitarbeitern, für die er nun verantwortlich ist.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Am Montag hat Innenminister Peter Beuth (CDU) Stefan Müller als neuen Polizeipräsidenten von Hessens größter Stadt in sein Amt eingeführt, als Nachfolger von Gerhard Bereswill. Der Minister lobte Müller als „pflichtbewussten und integren Schutzmann“, der seinerzeit etwa an den Ermittlungen im Entführungsfall Jakub Fiszman beteiligt war, später die Abteilung Spezialeinheiten leitete und laut Beuth „ein Impulsgeber ist, der viel in Frankfurt bewegen wird“.

Wo die Broken-Windows-Theorie zutrifft

Daran ließ Müller selbst in seiner Antrittsrede keinen Zweifel, in der er deutlich machte, dass er als vorrangige Aufgabe sieht, dass sich der Bürger in jedem Teil der Stadt sicher fühlen kann – und er von den politisch Verantwortlichen der Stadt erwarte, „dass jeder seine Hausaufgaben macht“. Er kam auf das Frankfurter Bahnhofsviertel zu sprechen, darauf, dass es nicht verwunderlich sei, wenn Bürger, Pendler und Touristen sich dort unwohl fühlten. Man müsse sich nur die Situation an der Niddastraße anschauen. Bezogen auf das ganze Viertel, sagte er: „Wenn irgendwo die Broken-Windows-Theorie greift, dann dort.“ Man dürfe nicht zulassen, dass Angsträume entstehen.

Vor Kurzem habe er eine Familie mit zwei Kindern gesehen, die mit schwerem Gepäck offenbar als Touristen durch das Viertel gelaufen seien. „Mein erster Gedanke war: Was nahmen diese Kinder wohl für einen Eindruck von Frankfurt mit. Und der zweite: Und hier wirst du Polizeipräsident.“ Er sehe das aber gerade als Herausforderung. „Es gibt genug zu tun, für Polizei und Stadt.“ Erste Gespräche habe er schon geführt, weitere würden folgen. Forcieren will er auch das Thema Videoüberwachung. Kameras, mit denen er in seiner Zeit als Polizeipräsident in Wiesbaden zahlreiche Delikte, von Sexualstraftaten bis zum Raub, habe aufklären können, sieht er als „wichtigen Bestandteil der Sicherheitsarchitektur“.

Viele Beamte können sich keine Wohnung in Frankfurt leisten

Wie hoch die Erwartungen der Stadt wiederum an den neuen Polizeipräsidenten sind, machte Christoph Rosenbaum (Grüne) deutlich, der als stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher ein Grußwort sprach und in einer Für-und-Wider-Rede deutlich machte, dass einige gesellschaftlichen Gruppen der Polizei nach wie vor kritisch gegenüberstehen, er selbst aber der Ansicht sei, man solle sie nach Kräften unterstützen, denn nur so könnten die Beamten gute Arbeit leisten. Wie wichtig die Stadt für die Beamten als Identifikationsfaktor ist, betonte Personalrat Michael Finger, der darauf hinwies, dass sich viele Beamte keine Wohnung mehr in Frankfurt leisten könnten und viele, die dort ausgebildet worden seien, deshalb wieder in ihre Heimatregion zurückzögen. Dabei komme Frankfurt als Sitz der EZB eine besondere Bedeutung zu.

Wie groß diese ist, hat Björn Gutzeit die vergangenen eineinhalb Jahren erfahren. So war die Amtseinführung von Stefan Müller auch ein wenig der Abschied des scheidenden Polizeivizepräsidenten, der nächste Woche an die Spitze der Behörde in Südhessen wechseln wird. Viele hätten sich gewünscht, dass Gutzeit als Vizepräsident bleibt, im Duo mit Stefan Müller. Aber es war klar, dass Gutzeit, mit 50 Jahren einer der Jüngsten in der höchsten Führungsriege der hessischen Polizei, weiter aufsteigen wird. „Polizei ist ein wichtiger Bestandteil der Stadtpolitik“, sagte er in seiner Begrüßung der Feierstunde. Dabei sei Frankfurt in jeglicher Hinsicht eine große Herausforderung.

Gesellschaftliche Entwicklungen seien immer zuerst in Frankfurt festzustellen. Er sei aber der festen Überzeugung, dass Müller das meistern werde. Der 60 Jahre alte Kriminalbeamte selbst richtete auch einige Worte in die Behörde hinein – in Anspielung, dass er als Sonderermittler des SEK-Skandals vor einem Jahr rechtsextreme Chats aufklären musste und dabei selbst in die Kritik geriet. Niemand sei ohne Fehler, auch er nicht. Aber er erwarte, „dass man, wenn sie passieren, dazu steht“.