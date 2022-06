Nationale Impfkonferenz : Neuer Corona-Impfstoff kommt wohl im September

Der neue Impfstoff gegen Corona wird voraussichtlich im September verfügbar sein. So schätzt es der hessische Gesundheitsminister Kai Klose ein. Gemeinsam mit seinem rheinland-pfälzischen Amtskollegen Clemens Hoch (SPD) hat der Grünen-Politiker am Dienstag die nationale Impfkonferenz in Wiesbaden eröffnet. Dass die in der Entwicklung befindliche Substanz nicht, wie ursprünglich angekündigt, schon im Frühjahr zur Verfügung gestanden habe, begründete Klose mit der hohen Dynamik bei den Mutationen des Virus.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Der Impfstoff werde auch an die Omikron-Subvarianten angepasst sein und lasse sich später weiter verändern, führten die beiden Gesundheitsminister weiter aus. Sie rechnen damit, dass die Dynamik des Infektionsgeschehens nach den Sommerferien wieder steigen wird und Urlaubsheimkehrer neue Varianten aus dem Ausland nach Deutschland mitbringen werden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur habe die Zulassung des neuen Impfstoffs für den Herbst ins Auge gefasst. Wenn er zur Verfügung stehe, sei dies für viele Menschen „wie wenn ein neues iPhone herauskommt“, sagte Hoch.

Klose riet jenen, die älter als 70 Jahre sind oder zu einer vulnerablen Gruppe gehören, davon ab, auf die neue Substanz zu warten. Die Ständige Impfkommission empfehle ihnen aus gutem Grund, sich jetzt die vierte Impfung geben zu lassen. Sie verhindere einen schweren Krankheitsverlauf. Dies gelte im Übrigen für alle Geimpften, die es wundere, dass sie sich trotz der Impfung infiziert hätten. Wenn die Symptome milde seien, liege dies auch am Impfschutz.

Zahl der Impfwilligen hat zugenommen

Klose berichtete, dass alle Impfkampagnen die Menschen im Laufe der Pandemie kaum beeindruckt hätten. Stattdessen habe die Zahl der Impfwilligen in dem Maße zugenommen, wie die Infektionszahlen gestiegen seien. Am Dienstag lag die Quote in Hessen bei den Zweitimpfungen bei 74,6, bei den Drittimpfungen bei 57,4; die rheinland-pfälzischen Werte sind etwas besser. Bei den Viertimpfungen liegt der Anteil in beiden Ländern in der Größenordnung von sieben Prozent. Alles in allem stehen die beiden Bundesländer im deutschlandweiten Ranking im Mittelfeld. Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland schlecht ab.

Dass das Thema Impfen nun jahrelang in aller Munde gewesen sei, müsse genutzt werden, sagte Hoch. Im Hinblick auf Kinder habe es inzwischen eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Dies gelte aber nicht in demselben Maße für Erwachsene. „Wir müssen dahinkommen, dass der Impfpass-Check beim Hausarzt absolute Routine wird“, fügte der Minister hinzu.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Zuwanderung berichtete Klose, dass bei vielen Flüchtlinge aus der Ukraine noch die Grundimmunität hergestellt werden müsse. Auch die Impfung gegen Masern werde nachgeholt. „Das Impfen ist die größte medizinische Leistung, die die Menschheit je hervorgebracht hat“, sagte Hoch. Sie verhindere, dass Erkrankungen überhaupt erst aufträten. Klose sagte, die gegen Corona entwickelten Technologien bedeuteten beim Schutz vor Infektionen eine „Zeitenwende“.

Mehr zum Thema 1/

Die Teilnehmer der zweitägigen Impfkonferenz, die seit 2009 alle zwei Jahre stattfindet und 2021 wegen der Pandemie verschoben wurde, kommen aus Wissenschaft und Forschung, der Gesundheitspolitik, dem öffentlichen Gesundheitsdiensts, der Ärzteschaft aus Kliniken und Praxen. Im Wiesbadener Kurhaus sind aber auch Krankenkassen und die Industrie vertreten. In dem unmittelbaren fachlichen Austausch ist Corona nicht das einzige Thema. So geht es beispielsweise auch um Krankheiten im Kontext des Klimawandels sowie neue Hoffnungsträger im Kampf gegen Krebs und Aids.