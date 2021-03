Awo-Vorstand Krollmann : „28 Dienstwagen auf neun eingedampft“

Aktualisiert am

Will nicht allen kündigen: Steffen Krollmann verweist auf die Grenzen des Arbeitsrechts. Bild: Frank Röth

Nach einer Lehre zum Bankkaufmann in Wiesbaden arbeitete Steffen Krollmann 30 Jahre in der Bank. Bevor er Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt wurde, war Krollmann Leiter der Direktion Salzgitter bei der Volksbank Braunschweig/Wolfsburg. Ehrenamtlich engagierte er sich unter anderem 13 Jahre lang als Vorsitzender der Lebenshilfe, sieben Jahre lang war er zudem Vorsitzender der Stiftung der Volksbank Braunschweig/Wolfsburg, außerdem ist er Präsident eines Lions Clubs in Salzgitter. Krollmann ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Töchter.

Martin Ochmann Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Seit einem Jahr sind Sie Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Awo. Sind Sie der richtige Mann für diesen Job?