Prognose aus Blutwerten : Neuer Ansatz für Grippediagnostik

Ein Team von Wissenschaftlern um Esteban Hernandez-Vargas vom Frankfurt Institute for Advanced Sciences hat eine Methode entwickelt, die es möglich macht, mit wenigen Tropfen Blut den Verlauf einer Grippeerkrankung vorherzusagen.

Um die Viruslast in der Lunge und die Immunreaktionen der Patienten auf das Virus im Auge zu behalten, werden normalerweise virale Antigene oder Entzündungsmarker aus Abstrichen der Atemwege bestimmt. Die größte Hürde ist die Probenahme in der Lunge, die für akut infizierte Patienten riskant ist. Eine nichtinvasive Methode zur Vorhersage des Verlaufs einer Grippe wäre daher eine Erleichterung. Ein Ansatzpunkt ist die veränderte Zusammensetzung von Blutzellen im Verlauf einer Grippe. Solche Blutwerte sind einfach zu gewinnen, und ihre Erhebung ist bereits Routine in der Diagnose und Patientenversorgung.

Die Forscher setzten verschiedene Machine-Learning-Modelle ein, um diagnostische Daten aus Blut- und Lungenproben zu bewerten, die im Verlauf einer Grippeinfektion in Mäusen gewonnen wurden. So können sie die Viruslast und die Immunreaktion in der Lunge aus Blutwerten vorhersagen. Die Methode könnte den Weg ebnen zur besseren klinischen Überwachung von Influenza-Erkrankungen und möglicherweise auch anderen Atemwegsinfektionen auf der Grundlage von Blutwerten.