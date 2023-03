Herzzerreißend, zornig, berührend, unendlich traurig und trotzdem auch witzig sind sie – die ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen. Ob sie nun vom Anderssein einer Frau mit Gesichtslähmung handeln, von Menschen auf der Flucht oder vom Frauenleben im Alter, sie erfordern von ihren Rednerinnen vor allem eines: den Mut, über Ungesagtes zu sprechen, frei und ohne Scham und am Ende sogar vor Publikum.

Zum zweiten Mal schon haben die Stiftung Brückner-Kühner und der S. Fischer Verlag „alle Frauen“ dazu aufgerufen, eine ungehaltene Rede zu halten. Das Thema war frei wählbar. Wie schon im Jahr zuvor war auch 2022 das starke Interesse bemerkenswert: Aus knapp hundert Einsendungen konnte diesmal die Jury sechs Rednerinnen wählen. Sie sprachen am 10. Dezember im Kasseler Rathaus, dem Tag der Menschenrechte, der zugleich auch der Geburtstag der Schriftstellerin Christine Brückner ist.

Reden für Schwache und Ungehörte

Auf deren Monologe „Wenn du geredet hättest, Desdemona. Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“ von 1983 bezieht sich der Titel des Aufrufs. Brückner legte ihre fiktiven Reden einigen Frauen und Frauenfiguren in den Mund, von denen man gerne gewusst hätte, was sie wohl zu sagen gehabt hätten, wie Effi Briest, Katharina von Bora, Klytämnestra.

Dank des vor zwei Jahren angestoßenen Projekts kommen ungehaltene Frauen jetzt selbst zu Wort. Dass dem Aufruf so viele folgen würden, verwundert die Mitinitiatorin des Projekts, Friederike Emmerling vom S. Fischer Verlag, wenig. Es sei ja kein dezidiert feministisches Projekt im Sinne eines Kampfaufrufs für die Gleichberechtigung, sagt sie. Sondern alles, was die Gesellschaft beschäftige, solle durch die weibliche Perspektive abgebildet werden. Das Spektrum der Themen sei daher weit, „besprochen wird alles, was uns umtreibt, etwa Diskriminierung, in welcher Form auch immer“. Die Rednerinnen, die oft auch viel von sich preisgeben, machten sich stark für die Schwachen, die Ungehörten.

Die neuen ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen sind nun bei S. Fischer erschienen. „Sag jetzt nichts, lass mich zu Ende reden!“, heißt die Anthologie mit 24 Reden, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Das Buch wird heute, am internationalen Frauentag, im Frankfurter Museum für Kommunikation vorgestellt. Der Abend ist ausgebucht, das Interesse riesig. Wer das Buch kauft, unterstützt damit ein Projekt, das Frauen darin bestärkt, sich zu Wort zu melden. Sie hoffe, sagt Emmerling, der Aufruf erreiche noch mehr Frauen unterschiedlicher Herkunft: Die Aufforderung solle eine an jede Frau gerichtete Ermutigung sein: „Sag doch mal, sprich doch, ich möchte dich hören!“.