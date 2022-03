Rhein-Main-Zeitung : Neue Struktur für die Rhein-Main-Zeitung

Wir leben im Rhein-Main-Gebiet: nicht nur in Frankfurt oder in Mainz, in Darmstadt oder in Hanau, in Offenbach oder in Wiesbaden. Die Menschen, die in den Städten und Gemeinden zwischen Main und Rhein wohnen und arbeiten, schöpfen ihre Kraft aus dem, was die ganze Region zu bieten hat. Politik für diese Menschen kann hier nur erfolgreich sein, wenn sie stets den gesamten Ballungsraum im Blick hat, sei es beim Klima, beim Wohnen oder beim Verkehr. Der Flughafen und seine Auswirkungen betreffen sowieso beinahe alle. In Wiesbaden werden Entscheidungen für das ganze Land getroffen. Aber auch das, was zum Beispiel im Hochtaunus- oder im Main-Taunus-Kreis beschlossen wird, ist für die Städter der Umgebung relevant: Wann darf man im Winter noch auf den Feldberg fahren? Was ist im Main-Taunus-Zentrum los? Die Gedanken schweifen in alle Himmelsrichtungen: Warum ist Offenbach plötzlich für Unternehmen so interessant? Und haben Sie schon einmal Karneval in Mainz erlebt? Den Rheingau für sich erkundet?

Über das Leben in Frankfurt und in der Region berichtet die Redaktion der Rhein-Main-Zeitung der Frankfurter Allgemeinen seit Jahrzehnten mit Herzblut. Im Norden, Osten, Süden, Westen arbeiten für Sie Korrespondenten, die sich dort auskennen. So entsteht nicht nur eine Frankfurter Zeitung, sondern ein ganzes Zeitungsbuch für das Ballungsgebiet, eben die Rhein-Main-Zeitung, die deshalb auch schon seit 1988 so heißt. Seither hat sich das Angebot immer wieder gewandelt, den Bedürfnissen der Leserinnen und Leser angepasst, die zu zwei Dritteln außerhalb Frankfurts wohnen. Von heute an wird die Integration von Stadt und Land in der Rhein-Main-Zeitung vollendet.

Schaufenster für die gesamte Region

Hinter unserer ersten Seite, auf der stets das Wichtigste aus dem gesamten Berichterstattungsgebiet und somit auch aus Frankfurt steht, finden Sie nun erstmals eine zentrale Startseite für die Berichterstattung aus allen Städten und Gemeinden – außerhalb Frankfurts. Und unsere dritte Seite wird zu einer echten „Seite Drei“, einem journalistischen Projekt, das die besten Texte aus Stadt und Land, aus Wirtschaft und Kultur, an einem attraktiven Platz für Sie ins Schaufenster stellt. Hier waren bisher fast ausschließlich Texte aus der Stadt Frankfurt zu lesen; nun schaffen wir einen Mehrwert für alle Leser aus der Region.

Auf den folgenden Seiten finden Sie in der gewohnten Reihenfolge und im selben Umfang wie zuvor alles Wissenswerte, zuerst aus der Stadt Frankfurt, danach aus dem Umland. Sie müssen also auf nichts verzichten. Wir aber arbeiten bei Themenauswahl und -beschreibung fortan noch integrierter: So können wir für Sie stärker die Vorteile nutzen, die nur eine Redaktion heben kann, die neben einer Stadtredaktion für Frankfurt fast ein Dutzend Korrespondenten und freie Mitarbeiter hat, die regelmäßig aus der gesamten Region berichten. Zudem haben wir in den vergangenen Monaten unsere Internetredaktion für Rhein-Main erheblich aufgestockt.

Wenn Sie zusätzlich zur Zeitung rund um die Uhr wissen wollen, was in Ihrer Nachbarschaft los ist, machen Sie www.faz.net/rmz gerne zu Ihrem Online-Portal. Der „Skyline“-Liveblog, den Sie dort finden, informiert Sie sogar beinahe in Echtzeit. Schön, dass Sie hier leben. Wir sind für Sie da, in der ganzen Region.