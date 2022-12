„T-Modell“ in Frankfurt : Neue Tram mit neuem Design und mehr Platz

T wie toll: Ein Blick in das Innere des neuen Straßenbahnmodells, das am Montag erstmals auf die Gleise geschickt werden soll Bild: Frank Röth

Frankfurts Straßenbahnen kamen bisher beim äußeren Erscheinungsbild immer rechteckig und kantig daher. Mit dem neuen „T-Modell“ bringt die Städtische Verkehrsgesellschaft (VGF) zum Fahrplanwechsel am Montag erstmals eine Bahn mit einem Design auf die Straßen, das stromlinienförmiger und eleganter wirkt. „Absolut schnittig“ findet Verkehrsdezernent Stefan Majer (Die Grünen) die neue Baureihe. Die ersten beiden der 58 bestellten Fahrzeuge stellte die VGF in ihrem Depot Gutleut, nahe dem Hauptbahnhof, der Öffentlichkeit vor.

Für die Fahrgäste bietet das T-Modell des französischen Herstellers Alstom mit seinen großen Panoramafenstern vor allem mehr Platz. Die Zahl der Sitzplätze ist zwar gleich. Dafür gibt es mehr Raum zum Beispiel für Kinderwagen, Rollstühle oder Fahrräder. Außerdem sind die neuen Wagen zu 100 Prozent niederflurig – inklusive manuell ausklappbarer Rampen. Zu- und Ausstieg sind barrierefrei – genauso wie der Innenraum. Dies wird durch eine Spezialkonstruktion der Achsen ermöglicht.

Tram 40 Meter lang und mit WLAN

Mit 31,5 Metern ist die Standardvariante des T-Modells um 1,5 Meter länger als das derzeitig gängige S-Modell der VGF. Es gibt auch eine vierte Tür pro Seite. Die Langversion der neuen Straßenbahn bringt es sogar auf 40 Meter mit fünf Türen. Neben der bei Trams schon länger zum Standard gehörenden Videoausrüstung und Klimaanlage verfügt das neue T-Modell auch über eine LED-Beleuchtung im Innern; mit einer „Ambiente“-Beleuchtung, deren Lichtton abhängig von der Außentemperatur geregelt wird. Das Fahrzeug hat auch keine Außenspiegel mehr, der Fahrer kann alles über Kameras regeln. Im Fahrzeug gibt es 16 USB-Lademöglichkeiten. Einrichtungen für WLAN sind ebenfalls vorbereitet.

Rund 2,5 Millionen Euro kostet die Standardvariante des T-Modells. Die verlängerten Wagen sollen von Ende nächsten Jahres an zunächst auf der stark frequentierten Linie 11 eingesetzt werden. Da die Bahnsteige an den Haltestellen aber meist nur auf eine Tramlänge von rund 30 Metern ausgelegt sind, müssen einige Bahnsteige erweitert werden. Alstom wird bis 2025 insgesamt 58 T-Wagen liefern, 34 davon in der verlängerten Variante.

Zusätzliche Kapazitäten für die Verkehrswende

Eines der beiden neuen Fahrzeuge wird von Montag an mit seiner Beklebung für das 175. Jubiläum der Paulskirchen-Versammlung werben, das im kommenden Jahr ansteht. Bei der Vorstellung am Freitag wurde diese Straßenbahn auf den Namen „Europa“ getauft. Was auch nahelag: Das T-Modell ist schließlich ein spanisch-französisch-deutsches Gemeinschaftswerk. Dank des Auftrags der VGF ist es dem Hersteller Alstom gelungen, nach langen Jahren mit einem neuen Straßenbahnmodell wieder in Deutschland An­klang zu finden.

Die neue Baureihe werde zusätzliche Kapazitäten für die Verkehrswende in Frankfurt schaffen, sagte Mobilitätsdezernent Majer bei der Präsentation. Dafür leiste das T-Modell einen „phantastischen Beitrag“. Die Wagen hatte die Stadt bei Alstom 2017 bestellt – damals noch unter Majers Vorgänger Klaus Oesterling (SPD).