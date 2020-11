Neue Ladestationen : Hessen-Center wird zur E-Tankstelle

Aktualisiert am

Im Frankfurter Hessen-Center sind fast 70 neue Stellplätze mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge entstanden. Jetzt hat das Einkaufzentrum die bundesweit die größte Anzahl an öffentlich zugänglichen Ladestationen.

Kunden, die mit einem Elektroauto zum Einkaufen ins Hessen-Center fahren, haben dort fortan mehr Lademöglichkeiten als bisher. Alles in allem 68 Elektrostellplätze hat das Center im Zuge des Neubaus von Parkdeck und Parkhaus, das am Donnerstag eröffnet wurde, zusätzlich eingerichtet, zusammen mit den drei bestehenden sind es jetzt 71. Das entspricht bei insgesamt 1400 Stellplätzen im Hessen-Center genau den fünf Prozent an Ladestationen, die die sogenannte hessische Garagenverordnung seit einigen Jahren vorschreibt, wenn neu gebaut wird..

Petra Kirchhoff Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das Hessen-Center hätte sich mehr Zeit dafür lassen und die Ladestationen nach und nach einbauen können, doch so kann es sich rühmen, wohl nicht nur im Rhein-Main-Gebiet die größte Anzahl an öffentlich zugänglichen Ladestationen zu bieten, sondern sogar bundesweit, wie Center-Manger Olaf Kindt hervorhebt. Wobei „öffentlich“ mit einer Parkgebühr von 60 Cent die Stunde in den ersten drei Stunden einhergeht. Die neuen Ladestationen liegen, anders als die bestehenden drei E-Stellplätze, hinter der Schranke.

Kindt erhofft sich gleichwohl einen Wettbewerbsvorteil angesichts zunehmender E-Mobilität in Deutschland. Die Ladedauer bei einer Kapazität bis zu 22 Kilowatt wird mit durchschnittlich zwei Stunden angegeben. Genügend Zeit also zum Einkaufen und Geldausgeben.

Erst im Laufe der nächsten Woche programmiert

Partner des Center-Betreibers ECE ist das Darmstädter Unternehmen Symcharge, ein Komplett-Dienstleister im Bereich Lade-Infrastruktur für E-Fahrzeuge, der aus dem Ingenieurbüro MBI von Andreas Mollmann hervorgegangen ist. Mollmann arbeitet bundesweit mit dem Hamburger Shoppingcenter-Betreiber zusammen und tritt dabei selbst als Investor auf.

Getankt wird Ökostrom, den Symcharge von der Eon-Tochter Innogy bezieht. Auch wenn alle Plätze belegt seien, könnten die Fahrzeuge zügig aufgeladen werden, heißt es. Dazu brauchen Autofahrer eine passende RFID-Ladekarte oder eine Lade-App, auch vertragsloses Laden ist möglich. Der Preis je Kilowattstunde ist abhängig davon, mit welchem Ladekarten-Anbieter man einen Vertrag hat. Aktuell funktionieren die Ladestationen ohnehin noch nicht. Sie werden erst im Laufe der nächsten Woche programmiert.

Mit der Eröffnung des neuen Parkhauses schließt das Hessen-Center nach gut zwei Jahren seinen ersten großen Bauabschnitt ab. Bis zum Jubiläum im nächsten Jahr, wenn das Einkaufszentrum an der Borsigallee im Frankfurter Osten 50 Jahre alt wird, sollen der Außenanstrich, die Begrünung und Beleuchtung fertig sein. Auch im Innern der Mall geht es mit den Verschönerungsarbeiten voran, sagt Kindt. Alles in allem investiert ECE 45 Millionen Euro am Standort. Ursprünglich wollte der Betreiber die Verkaufsfläche von knapp 40.000 Quadratmetern um ein Drittel erweitern, ließ die Pläne nach Protesten aus dem Umland jedoch wieder fallen.

Mehr zum Thema 1/

Heute kann Center-Manger Kindt froh sein, wenn er die Lücken im bestehenden Center schließen kann, die wegen der wachsenden Online-Konkurrenz und Corona auch in Shopping-Centern zunehmen. Zuletzt konnte Kindt den Mode-Filialisten Adler als Neuzugang vermelden. Neu ist auch der Discounter für Haushaltswaren Kodi, der auf der ehemaligen Fläche von Esprit verkauft.

Die Kaufhof-Filiale, mit 10.000 Quadratmetern auf drei Etagen der größte Mieter im Center, wird Mitte Januar schließen. Die Fläche wird auf drei Geschäfte je Etage aufgeteilt. Die Gespräche mit Nachmietern laufen. „Und es sieht ganz gut aus“, sagt Kindt. Ein Nachmieter komme aus der Hardware und der Unterhaltungselektronik.

Nicht zuletzt setzt das Center große Hoffnung auf den im Herbst eröffneten Edeka-Markt mit 4000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Die Baustelle vor der Tür habe den Zugang bisher behindert. „Jetzt hat er alle Voraussetzungen, Gas zu geben“, sagt Kindt.