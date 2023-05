Auch Kleinkinder mit Erdnussallergie könnten künftig erfolgreich mit einer Immuntherapie behandelt werden. Das hat eine internationale Studie ergeben, an der Forscher aus Frankfurt beteiligt waren. Erprobt wurden Pflaster, die mit Erdnuss-Allergen beschichtet sind und auf den Rücken geklebt werden. Wie das Klinikum der Goethe-Uni mitteilt, konnte durch die Behandlung die Schwelle, bei der sich allergische Reaktionen einstellen, im Median um 900 Milligramm Erdnussprotein gesenkt werden. Diese Menge ist in drei Erdnüssen enthalten. Die Ergebnisse wurden im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Die Studie dauerte von 2017 bis 2022, Frankfurt war einer von drei deutschen Standorten. Vollständig teilgenommen haben 307 Kinder aus acht Ländern im Alter zwischen einem und drei Jahren. Alle Probanden erhielten während eines Jahres einmal täglich ein Pflaster. Gut ein Drittel bekam ein Placebo, die übrigen erhielten als Tagesdosis 250 Mikrogramm Erdnussprotein. Das Pflaster wird zwischen den Schulterblättern aufgeklebt und muss zum Baden oder Schwimmen nicht abgenommen werden.

Angestrebt wurde, die Dosis für das Auslösen einer Allergie auf 1000 Milligramm zu heben, falls die Kinder zu Beginn auf mehr als zehn Milligramm allergisch reagierten beziehungsweise die Auslöserdosis auf 300 Milligramm zu steigern, wenn ursprünglich schon zehn Milligramm oder weniger eine Reaktion provozierten. Dieses Ziel erreichten 67 Prozent der Kinder in der Gruppe, die Pflaster mit dem Allergen bekam, und 33,5 Prozent in der Placebogruppe.

Letzteres hat die Forscher nach eigenen Angaben nicht überrascht. Studien zeigten, dass etwa 29 Prozent der betroffenen Kinder bis zum Alter von sechs Jahren aus ihrer Allergie herauswüchsen. Im Median sei bei der Scheintherapie keine Anhebung der Reaktionsschwelle zu beobachten gewesen. Gut 37 Prozent der Kinder, die den Wirkstoff erhielten, konnten am Ende der Studie eine Gesamtmenge von 3444 Milligramm Erdnussprotein konsumieren, bis eine allergische Reaktion auftrat. In der Placebogruppe waren es nur zehn Prozent.

Nur geringe Nebenwirkungen beobachtet

Sogenannte unerwünschte Ereignisse traten den Angaben zufolge während der Studie bei beinahe allen Kindern auf – also auch in der Placebogruppe. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Hautreaktionen um das Pflaster, allerdings nahmen diese mit der Zeit ab. Insgesamt kam es zu 23 systemisch-allergischen Reaktionen ‒ 19 in der Gruppe, die das Pflaster mit Erdnuss-Allergen erhielt, und vier in der Placebogruppe. Nach Einschätzung des jeweiligen Studienarztes waren davon vier auf die Behandlung mit dem Erdnusspflaster zurückzuführen. Das entspricht 1,6 Prozent aller berichteter Nebenwirkungen in der Gruppe, die den Wirkstoff erhielt. Alle diese Reaktionen wurden als mild oder moderat beschrieben.

„Die Studie gibt Hoffnung für Kleinkinder mit Erdnussallergie und für ihre Familien“, meint Katharina Blümchen von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Frankfurter Uniklinikums. „Die Pflasterbehandlung hat sich als wirksam und sicher erwiesen.“ In einer weiteren Studie werde nun Wirksamkeit und Sicherheit des Pflasters bei vier- bis siebenjährigen Erdnussallergikern untersucht.

Mehr zum Thema 1/ PODCAST 05:55

Wie das Klinikum weiter schreibt, haben schon vorhergehende Studien gezeigt, dass die frühe Einnahme von Erdnussprotein als Beikost das Risiko für eine spätere Erdnussallergie reduziert. Das Immunsystem scheine also im frühen Alter gut formbar. Immuntherapien, bei denen die Betroffenen kleine Dosen des Allergens täglich zu sich nähmen, um damit eine Desensibilisierung und Anhebung der Reaktionsschwelle zu bewirken, seien bisher aber nur für Kinder und Jugendliche über vier Jahren zugelassen. Bei diesen Behandlungen müssten sich Familien an teils aufwändige Ernährungspläne halten, und es könne zu Nebenwirkungen kommen.