Schärfere Auflagen geplant : Neue Häuser in Frankfurt müssen begrünt werden

Künftig Pflicht: Mit begrünten Fassaden wie hier in der Herderstraße soll in Frankfurt das Stadtklima verbessert werden. Bild: Eckhard Krumpholz

Nach fast eineinhalbjähriger Diskussion hat sich die Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt im Frankfurter Stadtparlament auf Details einer neuen Freiraumsatzung geeinigt. Darin werden Bauherren verpflichtet, Freiflächen, Dächer und Fassaden bei Neu- und Umbauten intensiv zu begrünen. Dies soll dem Klimaschutz dienen. Hingegen kritisiert die Eigentümervereinigung Haus & Grund, dass durch die zu­sätzlichen Auflagen der Bau von Wohnungen weiter verteuert werde.

Günter Murr Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Den ursprünglichen Satzungsentwurf hatte der neu gewählte Magis­trat schon im September 2021 beschlossen. Seitdem ringen die Stadtverordneten um Formulierungen – viele Monate lang ohne Ergebnis. Am Dienstagabend wurde die Vorlage im Planungsausschuss zum 14. Mal zurückgestellt. In der nächsten Sitzung im März könnte allerdings eine Entscheidung fallen. Denn die Koalition hat sich auf einen Antrag mit einer in Teilen neu formulierten Satzung verständigt.