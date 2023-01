Trend-Spirituose : Was Sie schon immer über Gin wissen wollten

Was für ein Schinken! Fast vier Kilogramm schwer, viereinhalb Zentimeter dick, 534 Seiten, mehr als 400 Fotos. „Gin Inside“ sieht nicht nur aus wie das ultimative Gin-Buch, die beiden Autoren Victor Hochheiden und Tom Channir und ihr Team haben es auch genau so angelegt und tatsächlich ein beeindruckendes, im Wortsinne schwergewichtiges Kompendium in Deutsch und Englisch geschaffen. Sie erzählen die Geschichte der Trend-Spirituose, stellen fast 150 Gins und ihre Macher aus aller Welt vor, listen verschiedene Filler und Bars auf, porträtieren einige „Gin-Insider“ und präsentieren schließlich auch noch Cocktails und „Gin-Food“. Was für ein Mammutwerk!

Peter Badenhop Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Aber auch was für eine Enttäuschung! Natürlich ist das Gin-Universum inzwischen so unendlich groß, dass es sich gar nicht in einem Buch erfassen lässt. Da steht die Wacholderschnaps-Welt der des Whiskys und des Rums inzwischen nicht mehr nach. Und, ja, natürlich ist „Gin Inside“ eine kuratierte Liebeserklärung und keine auf Vollständigkeit getrimmte Enzy­klopädie.

Deutlich ausgewogener

Aber das erklärt nicht die Unwuchten, die den Genuss dieses Buches erheblich schmälern: Warum werden Dutzende Gins aus Deutschland vorgestellt, aber nur neun aus dem Gin-Mutterland Großbritannien? Und wo sind die Weltklasse-Destillate von Hepple und der East London Liquor Company? Wo der einzigartige Procera aus Kenia? Warum fehlt bei den Fillern die größte deutsche Tonic-Marke Thomas Henry aus Berlin? Und warum sind alle vorgestellten Bars und die meisten Barkeeper und ihre Cocktails im Buch dann aus der Hauptstadt? Waren die Autoren jemals in Hamburg, Frankfurt oder München?

Mehr zum Thema 1/

Da geht Dave Broom schon ganz anders an die Sache heran. Der geborene Schotte ist nicht nur ein bekannter Whisky-Autor und -Kenner, er gilt auch als Gin-Koryphäe – und das merkt man seinem „How to drink Gin“ von Anfang an an. Dieses Buch ist zwar nicht einmal halb so groß und wuchtig wie „Gin Inside“, sondern hat „nur“ 224 Seiten. Und auch Broom muss sich beschränken und kann nicht alle, sondern „nur“ 125 Gins – und Genever – vorstellen. Aber insgesamt ist seine Auswahl deutlich ausgewogener und nicht so plakativ.

Und vor allem liefert er dem Leser nebenbei viel mehr praktische Informationen und Tipps inklusive einer Auswahl klassischer Cocktails als das Mammutwerk der Konkurrenz. Am Ende bleibt dem Leser aber auch bei Broom nichts anderes übrig, als sich seinen ganz persönlichen Geschmack nach und nach zu ertrinken.