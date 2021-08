Renovierung des Städel : Das leere Museum

Alle Bilder abgehängt, die Türen sind zu: Im Frankfurter Städel werden Galerien und Kabinette umgestaltet. Von Herbst an sollen die Alten Meister in neuem Licht zu sehen sein. Ein Rundgang.

Vielleicht gibt es demnächst kleine Farbeimer im Museumsshop zu kaufen – mit „Städelgrau“. Weil dann alle ihre Wohnzimmer so haben wollen wie den zentralen Oberlichtsaal des Städel Museums: Ein sattes Grau, nicht zu hell, aber auch nicht zu dunkel, extra gemischt für das Museum, wird die Alten Meister empfangen, wenn sie wieder einziehen.

Eva-Maria Magel Leitende Kulturredakteurin Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



Momentan aber herrscht ungewohnte Leere in den Galerien und Kabinetten. Kein einziges Bild mehr zu sehen, Malervlies auf dem Boden, Folie um die Bänke in der Raummitte, die Decken in den Seitenkabinetten nur mehr rechteckige Löcher, aus denen Drähte hängen. Das Städel Museum baut um. Oder vielmehr: Es streicht und denkt neu. „Wir machen alles neu: neue Wandfarben, neues Licht, neue Hängung, neue Label-Texte.“ Rund zehn Jahre nach der letzten Renovierung, so Museumsdirektor Philipp Demandt, sei die Präsentation etwas in die Jahre gekommen. Weshalb nun nicht nur das leuchtende Grün und das knallige Lila verschwinden, sondern auch das Alte buchstäblich neu gesehen werden soll. Auf Grau, Taubenblau, Dunkelblau und Steinfarben.