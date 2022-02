Neue Corona-Verordnung : Hessische Schüler bekommen maskenfrei

Bald wieder möglich: Unterricht ohne Maske, wie hier an der Europäischen Schule in Bad Vilbel Bild: Wolfgang Eilmes

Das hessische Corona-Kabinett hat am Montag die geplanten Lockerungen der Corona-Regeln in mehreren Schritten festgelegt und eine entsprechende Verordnung erlassen. Diese soll bis zum 19. März gelten. Nach knapp zwei Jahren Pandemie fallen demnach die meisten Einschränkungen weg. Grund sei die „all­gemeine Erwartung“, dass die Omi­kron-Welle ihren Höhepunkt überschritten habe und zurückgehe, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag. Die Pandemie sei zwar nicht vor­bei, aber die maßgeblichen Daten aus den Gesundheitsämtern und Kliniken wiesen darauf hin, dass sich die Lage entspanne.

Schon am Dienstag fallen demnach sämtliche Kontaktbeschränkungen für Ge­nesene und Geimpfte weg. Für Ungeimpfte gelten sie dagegen weiter – sie dürfen sich nur mit Angehörigen des ei­genen Haushalts und maximal zwei weiteren Menschen aus einem anderen Haushalt treffen.

Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen) kündigte auch neue Testvorgaben in Schulen an. Nach einem Corona-Fall in einer Klasse müssen sich die Schüler derzeit zwei Wochen lang täglich testen. Von Dienstag an sind diese täglichen Tests nur noch eine Woche nach Auftreten des Corona-Falls vorgeschrieben. Es bleibe ansonsten weiterhin bei drei verpflichtenden Tests je Woche für ungeimpfte Schüler. Vollständig geimpften oder genesenen Schülern wird eine freiwillige Teilnahme an den Tests angeboten. Eine Erleichterung wird Schülern vom 7. März an in Aussicht gestellt. Dann soll die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben werden. Auf dem Schulgelände bleibt sie aber weiterhin bestehen.

Größere Besucherzahlen bei Veranstaltungen

Ein weiterer deutlicher Lockerungsschritt betrifft vom 4. März an vor allem die Freizeit, wie Bouffier ankündigte. Dann gelte in Restaurants, Kneipen und Hotels innen und außen wieder die 3-G-Regel, wonach Geimpfte, Genesene und ungeimpfte, aber getestete Personen hinein dürfen. Derzeit gilt in Innenräumen der Gastronomie 2-G-plus. Nur Menschen, die schon ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben, dürfen ohne zusätzlichen Test hinein, Ungeimpfte gar nicht.

Bei Veranstaltungen ermöglicht die neue Verordnung wieder größere Besucherzahlen: Im Freien können maximal 25.000 Zuschauer ein Konzert- oder Sportereignis besuchen. Unter Berücksichtigung der 2-G-plus-Regel sind 75 Prozent Auslastung erlaubt. Bei Veranstaltungen mit zehn bis 500 Besuchern gilt die 3-G-Regel. Eine Auslastung von bis zu 100 Prozent bei Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln ist möglich.

In Innenräumen können an Großveranstaltungen bis zu 6000 Personen teilnehmen, bei einer Auslastung von maximal 60 Prozent und bei Berücksich­tigung der 2-G-plus-Regel. Bei klei­neren Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit zehn bis 500 Teilnehmern gilt die 3-G-Regel, und es gibt keine Begrenzung der Auslastung, sofern die Ab­standsregeln eingehalten werden können.

In Räumen von Sporthallen, Fitnessstudios, Saunen und Hallenbädern, Zoos, botanischen Gärten und Freizeitparks, Spielbanken und Spielhallen, Schlössern, Museen, Galerien und Ge­denkstätten sowie bei Anbietern körpernaher Dienstleistungen gilt vom 4. März an nur noch die 3-G-Regel. Das Tragen einer medizinischen Maske wird vorausgesetzt. Auch Diskotheken und Clubs können vom 4. März an wieder öffnen, dort sollen aber die etwas strengeren 2-G-plus-Regeln gelten, Ungeimpfte dür­fen weiterhin nicht mittanzen.

Welche Einschränkungen oder Lockerungen nach dem 20. März gälten, sei noch offen, sagte Bouffier. Die bundesgesetzliche Rechtsgrundlage der Schutzvorschriften laufe zum 19. März aus. Dem Wunsch der Länder, auch danach auf regionale Ausbrüche mit Beschränkungen reagieren zu können, soll ein neues Gesetz entsprechen, das nach seiner Kenntnis jedoch erst zum 18. März vom Bundestag beschlossen werden könne. Der Bundesrat hätte dann keine Zeit mehr für eine Beratung, „sie können dann nur noch zustimmen oder ablehnen“, so Bouffier.

Gesundheitsminister Klose wiederholte seinen Appell, dass eine hohe Impfquote der beste Schutz gegen eine Covid-19-Erkrankung sei. Der neue proteinbasierte Impfstoff von Novavax, der in dieser Woche erst an die Gesundheitsämter und danach an niedergelassene Ärzte verteilt werde, könne für manche Ungeimpfte ein Ersatz für die mRNA-Impfstoffe sein.