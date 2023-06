Festakt am 18. Juni : Nehmen Rechtsradikale die Frankfurter Paulskirche in Besitz?

„Ehre, Freiheit, Vaterland“ – diese Parole war schon den Abgeordneten der ersten Nationalversammlung vertraut. Sie stammt von der 1815 gegründeten Jenaer Urburschenschaft, und viele der Delegierten, die sich vor 175 Jahren in der Frankfurter Paulskirche versammelten, gehörten einer Studentenverbindung an. Den patriotischen Dreiklang, der dem heutigen Hörer fremd, wenn nicht gar befremdlich anmutet, hat auch die Allgemeine Deutsche Burschenschaft (ADB) zu ihrem Leitspruch gewählt. Sie will zusammen mit dem Convent Deutscher Akademikerverbände am 18. Juni in der Paulskirche in Frankfurt einen Festakt ausrichten, der an den Beitrag studentischer Korporationen zur Demokratiegeschichte erinnern soll.

Das linke Lager reagierte erwartungsgemäß empört auf die Ankündigung. Der AStA der Goethe-Universität ist wie die Fraktion der Linken im Frankfurter Römer der Ansicht, Burschenschafter hätten in der Paulskirche nichts verloren. Diese seien „Rechte und Antidemokraten“, meinen die Studentenvertreter und verweisen auf die Verwicklung von Korporierten in extremistische Umtriebe – etwa den Brandanschlag auf ein linkes Kulturzentrum in Gießen, an dem ein früherer Aktiver der Gießener Germania beteiligt gewesen sein soll. Diese Burschenschaft gehört zu den Mitgliedsbünden der ADB.