Studie zu Wassermangel : 60 Prozent aller Flüsse trocknen einmal im Jahr aus

In mehr als der Hälfte aller Flüsse fließt an mindestens einem Tag im Jahr kein Wasser. Das geht aus einer internationalen Studie hervor, die im Fachjournal „Nature“ veröffentlicht wurde. Geleitet hat die Untersuchung Mathis Messager von der kanadischen McGill-Universität. Ebenfalls beteiligt war der Frankfurter Gewässerökologe Klement Tockner, Generaldirektor der Senckenberg-Gesellschaft.

Die Forscher haben hydrologische, klimatische, bodenkundliche und geologische Daten von 5615 Messstationen genutzt. Damit erstellten sie Modelle, die zeigen, wie oft die Fließgewässer in bestimmten Regionen austrocknen.

Den Berechnungen zufolge sind global gesehen 51 bis 60 Prozent der Flüsse an mindestens einem Tag im Jahr trocken. In Regionen wie Indien, Westaustralien und der Sahelzone beträgt der Anteil sogar 99 Prozent. Selbst in kühlgemäßigten und feuchten Klimazonen sind es immer noch 30 Prozent, bei Berücksichtigung kleiner Bäche mehr als die Hälfte.

Auch Nil und Huang He führen zeitweise kein Wasser

In Hessen sind beispielsweise der 16 Kilometer lange Urselbach bei Frankfurt und die Weil, ein Zufluss der Lahn betroffen. Aber auch so große Ströme wie der Nil und der Gelbe Fluss (Huang He) in China trocknen zeitweise aus. Nach Ansicht von Tockner und seinen Kollegen ist das ein großes Problem: Laut der Studie führt für 52 Prozent der Weltbevölkerung der jeweils nächstgelegene Bach oder Fluss nicht durchgehend Wasser.

Tockner hofft, dass die Ergebnisse dabei helfen, die Flüsse nachhaltiger zu bewirtschaften und damit auch Lebensunterhalt und Kultur der Anwohner zu schützen. „Wir können nun zeigen, wo und dass Fließgewässer nicht immer fließen“, so der Ökologe „In einem nächsten Schritt möchten wir untersuchen, wann und wie lange diese Trockenzeiten heute und in Zukunft auftreten und was es für Natur und Mensch bedeutet.“

