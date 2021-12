Hessische Landespolitik : Nancy Faeser: Einmal Berlin und zurück?

Die Berufung der hessischen SPD-Chefin Faeser zur Bundesinnenministerin bringt Unruhe in die Partei. Plötzlich ist wieder offen, wer sie 2023 in den Landtagswahlkampf führt.

Wie geht es eigentlich mit Ihnen weiter, Herr Ministerpräsident?“ Günter Rudolph, der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, ging in die Offensive, als Regierung und Opposition sich in dieser Woche im Hessischen Landtag einen munteren Schlagabtausch lieferten. Indem der Sozialdemokrat sich erkundigte, wie lange Volker Bouffier noch Regierungs- und Parteichef sein wolle, brachte er zum Ausdruck, was nicht nur die CDU-Mitglieder bewegt. Gleichzeitig lenkte Rudolph davon ab, dass auch die Sozialdemokraten selbst nun plötzlich vor einer offenen Führungsfrage stehen. Die neue Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat zwei Jahre lang sowohl ihre Landespartei als auch die Fraktion geführt. Und bis vor wenigen Tagen zweifelte niemand daran, dass sie sich bei der Landtagswahl im Herbst 2023 als Spitzenkandidatin um das Amt der Ministerpräsidentin bewerben werde.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Wer künftig als ihr Nachfolger an der Spitze der 29 SPD-Landtagsabgeordneten steht, wird schon an diesem Dienstag entschieden. Die möglichen Aspiranten halten sich bedeckt. Aber es wäre keine Überraschung, wenn Rudolph aufrücken würde. Der Fünfundsechzigjährige würde dafür sorgen, dass die Arbeit der Fraktion im parlamentarischen Betrieb so weiterläuft wie bisher. Sollte sich ein Vertreter der jüngeren Generation in einer Kampfabstimmung gegen ihn durchsetzen, könnte dies in der Partei den Eindruck erwecken, dass sich in der Fraktion jemand warmläuft, um die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl zu übernehmen. Allerdings reicht dafür allein die Führung der Landtagsfraktion nicht aus. Der Parteivorsitz müsste schon dazukommen. Den hat allerdings Nancy Faeser noch inne. Und sie wird ihn nicht ohne Weiteres aufgeben wollen. Die 51 Jahre alte Juristin führt zwar jetzt ein überaus bedeutsames Bundesministerium, aber sie gehört keinem Parlament mehr an. Umso wichtiger ist die Machtbasis in der SPD. Die Neuwahl des Vorstandes steht auf dem nächsten Parteitag im Mai an.