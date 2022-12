Nachwuchskoch Afrifa : Vom Tellerwäscher zum Poissonnier

Aktualisiert am

Ein kleiner Schnitt ist noch an der Fingerkuppe zu sehen, ansonsten ist die Wunde gut verheilt. Rund drei Wochen ist es her, dass Eric Afrifa nach einem Arbeitsunfall in die Notaufnahme musste. „Die Garnelenschale war ziemlich hart, dadurch ist mir das Messer abgerutscht“, erklärt er. Afrifa ist Koch, genauer: Fischkoch. Von Dienstag bis Samstag kümmert er sich als Poissonnier im Frankfurter Restaurant „VaiVai“ um die Meerestier-Zubereitung von Garnelen bis zum Barsch, die dazugehörigen Soßen und Beilagen.

Mit 28 Jahren gehört Afrifa zu den besten Nachwuchsköchen Hessens. Im Herbst belegte er mit einer Kombination aus konfiertem Saibling, Kürbis und Curryschaum den zweiten Platz des Wettbewerbs „Gastro Trend Awards“, der die talentiertesten Jungköche in Frankfurt und Umgebung auszeichnet. Nahe liegt die Vermutung, dass Afrifas Erfolg mit seiner langjährigen Erfahrung als Koch zu tun hat – immerhin arbeitet er schon seit neun Jahren in der Küche des „VaiVai“. Doch einen erheblichen Teil dieser Zeit hat Afrifa nicht gekocht, sondern abgewaschen.