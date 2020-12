Nach Werbung Feldmanns : „Wer zahlt Ticketrabatt?“

Die Empörung über den Aufruf von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), trotz steigender Corona-Zahlen mit einem eigens vergünstigten Ticket des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) zum Weihnachtsshoppen am Samstag in die Innenstadt zu fahren, ebbt nicht ab. Jetzt hat sich der Bund der Steuerzahler Hessen zu Wort gemeldet. Er will von der Stadt wissen, wie viel diese „zu Recht kritisierte Aktion“ gekostet habe und wer diese Kosten übernehme.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Es sei nachvollziehbar, dass Kommunen etwas zur Stärkung ihrer „gebeutelten Innenstädte“ unternehmen wollten. Auf Unverständnis stößt bei der Steuerzahlerorganisation jedoch die Tatsache, dass Feldmann die Menschen mit subventionierten Fahrscheinen in volle Bahnen und Einkaufsstraßen gelockt habe, „was natürlich die Ansteckungsgefahr erhöht“. Zusätzliche Infektionen könnten aber die Krise verlängern und die Kosten für alle erhöhen, kritisiert Joachim Papendick, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler Hessen.

Bund, Länder und Kommunen würden Milliarden ausgeben, um die Pandemie zu bekämpfen und ihre Folgen zu mildern. Die Infektionszahlen „mutmaßlich“ mit Steuergeldern weiter in die Höhe zu treiben sei sowohl gesundheitlich als auch wirtschaftlich unverantwortlich, teilte Papendick mit. Der hessische Steuerzahlerbund erwarte Auskunft von der Stadt Frankfurt, wer die Aktion finanziere.

Mehr zum Thema 1/

Feldmann hatte vor dem vergangenen Samstag dafür geworben, dass jeder mit den preiswerteren Kindertickets des RMV fahren könne statt mit den normalerweise geltenden Erwachsenen-Fahrkarten. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek hatte die Aktion auf Twitter mit dem Hinweis kommentiert: „Ist heute der 1. April???“

„Adventsangebote sind kein Frankfurter Alleinstellungsmerkmal“, teilte dagegen eine Sprecherin des RMV auf Anfrage mit. Solche Angebote gebe es seit vielen Jahren in der Vorweihnachtszeit. Auch in diesem Jahr etwa in Idstein, Offenbach, Bad Homburg sowie im Kreis Darmstadt-Dieburg und auch in Darmstadt. In Darmstadt und Umgebung ist es an allen Adventssamstagen möglich gewesen, Busse und Straßenbahnen zu nutzen, ohne dafür zu zahlen.

Wie der RMV mitteilt, übernimmt die bei einer solchen Aktion entstehenden Verluste die jeweilige lokale Verkehrsgesellschaft. Im Fall der Stadt Frankfurt ist dies die lokale Nahverkehrsgesellschaft Traffiq. Die lokalen Partner übernehmen laut RMV bei solchen Aktionen auch die Organisation und die Kosten für Kommunikation und Marketing.