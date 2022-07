Raserunfall : Zweifel am Charaktertest

Sein Verhalten im Straßenverkehr sei „asozial“, er sei ein unbeherrschter Typ, der auf andere keine Rücksicht nehme, irgendwann habe es so kommen müssen: Der Vorsitzende der Schwurgerichtskammer am Frankfurter Landgericht suchte während der Urteilsverkündung nach Worten, um zu erklären, was eigentlich nicht zu erklären ist. Der Prozess um den Unfall im November 2020 im Frankfurter Ostend hat offenbart, wie schwer der Staat sich tut, notorischer Raser in die Schranken zu weisen.

Zumindest in diesem Fall, in dem zwei Menschen starben und ein weiterer schwer verletzt wurden, hat offenbar die Gefahrenabwehr versagt. Wie es sein konnte, dass der inzwischen Vierzigjährige nach schweren Verkehrs­verstößen binnen weniger Jahre vier Mal eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU), die doch gemeinhin als sehr schwierig gilt, erfolgreich absolvierte, ist auch den Frankfurter Richtern ein Rätsel geblieben.