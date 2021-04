Nach Leichenfund im Main : Eine Tote, die keiner vermisst

Fundort: In diesem Bereich hat die Tote im Wasser gelegen. Ein Spaziergänger hatte sie dort am Morgen des 12. März entdeckt. Bild: Michael Braunschädel

Die Nachbarin ist einfach verschwunden. Niemand hat sie gesehen, schon seit mehreren Wochen nicht, was nicht unüblich ist in diesen Tagen. Menschen werden krank und verbringen längere Zeit in einem Krankenhaus. So kann es sein, dass einen einfach niemand vermisst. Obwohl man nicht in einer Klinik liegt, sondern tot im Main treibt. So wie die Frau, die am 12. März in der Nähe der Friedensbrücke leblos gefunden wurde.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die unbekannte Tote ist einer der rätselhaftesten Todesfälle, mit denen es die Frankfurter Polizei derzeit zu tun hat. Sie wurde am 12. März von einem Spaziergänger entdeckt. Die Frau ist zwischen 50 und 70 Jahre alt, schlank und hat graue Haare, einen Kurzhaarschnitt. Das, was die Polizei so alarmiert, ist die Tatsache, dass die Todesumstände noch unklar sind. Es könnte sein, dass die Frau einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sei, sagt Polizistin Chantal Emch. Ebenso aber auch, dass es sich um einen Suizid oder einen Unfall handele. „Wichtig ist, dass die Todesumstände aufgeklärt werden. Aber ohne Identität kommen wir nicht weiter.“