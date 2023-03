Aktualisiert am

In Frankfurt soll ein Konzert des Musikers Roger Waters abgesagt werden. Dem Briten wird Antisemitismus vorgeworfen. Nun ergreifen Eric Clapton, Brian Eno, Noam Chomsky oder Susan Sarandon Partei für den früheren Kopf von „Pink Floyd“.

Der britische Musiker Roger Waters, dessen Konzert Ende Mai in der Frankfurter Festhalle abgesagt werden soll, bekommt prominente Unterstützung. Auf der Plattform Change.org fordern zahlreiche Musiker, Künstler, Schriftsteller und Journalisten nun, den Mitgründer der Band Pink Floyd doch auftreten zu lassen. Die Initiatoren der Petition schreiben, sie seien „zutiefst beunruhigt“ darüber, dass Waters von offizieller Seite „diskreditiert und zum Schweigen gebracht“ werden solle.

Unterzeichnet wurde der Aufruf von Musikern wie Eric Clapton, Peter Ga­briel, Brian Eno und Robert Wyatt, unterstützt wird Waters auch von seinem früheren Bandkollegen, dem Pink-Floyd-Schlagzeuger Nick Mason. Zu den Unterzeichnern des Appells zählen außerdem die Schauspielerin Susan Sarandon, der bekannte Sprachwissenschaftler Noam Chomsky, der Regisseur und Monty-Python-Komiker Terry Gilliam, der Maler Julian Schnabel, der Autor Norman Finkelstein und die Künstlerin Sophie Calle.

Roger Waters werden antisemitische Äußerungen und sein Engagement für die israelfeindliche BDS-Bewegung vorgeworfen, gegen seinen Auftritt in der Frankfurter Festhalle gab es seit dem Herbst Protest. Die Initiatoren der Petition dagegen bezeichnen den Vorwurf, der 79 Jahre alte Waters sei ein Antisemit, als unhaltbar. Seine Kritik am Staat Israel ist aus ihrer Sicht legitim. Auch anerkannte Organisationen wie die Menschenrechtsorganisation Amnesty International oder Human Rights Watch würden Israel als Apartheidstaat einstufen.

„Extremisten sind die Mitglieder der israelischen Regierung, nicht ihre Kritiker“, schreiben sie in der Petition, die von der amerikanischen Journalistin und Komikerin Katie Halper in den sozialen Medien im Internet publiziert worden ist. Die Absage des Konzerts nennen sie „eine gefährliche Kampagne, die Kritik an der illegalen und ungerechten Politik Israels absichtlich mit Antisemitismus vermengt“.

Die Gesellschafter der für die Vermietung der Festhalle zuständigen Messe Frankfurt, die Stadt Frankfurt und das Land Hessen, hatten angesichts der Proteste gegen Waters eine Absage des Auftritts beschlossen, die Messe soll den Vertrag mit dem Musiker und seiner Agentur auflösen. Dieser Kündigungsvertrag ist nach Darstellung der Messe Frankfurt inzwischen den Gesellschaftern zur Abstimmung zugesandt worden. Nun warte man auf deren Zustimmung und werde ihn dann dem Konzertveranstalter zukommen lassen. Da die Kündigung somit noch nicht offiziell sei, gebe es bisher auch keine bekannten Forderungen, die Waters oder die Konzertveranstalter geltend gemacht hätten.

Die Kündigung könnte die Messe und damit ihre Gesellschafter – Stadt 60 Prozent, Land 40 Prozent – teuer zu stehen kommen. Es gibt Schätzungen unter anderem der „Bild“-Zeitung, die sich auf Veranstalterkreise beruft, die eine Summe von 2,7 Millionen Euro nennen, errechnet aus den Einnahmen für die rund 7000 Plätze in der Festhalle sowie weiteren Schadenforderungen. Da es jedoch noch keine offizielle Kündigung gebe, liege auch noch keine entsprechende Forderung vor, sagte ein Sprecher der Messe auf Anfrage. Dass angesichts der Kampagne zugunsten von Waters noch anders entschieden werden könnte, erscheint ausgeschlossen.