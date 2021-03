Nach der Kommunalwahl : Die Grünen grübeln

Erstaunlich ist, wenn eine Partei, die zum Wahlkampfauftakt verkündet, stärkste Kraft in Frankfurt werden zu wollen, am Ende überrascht ist, wenn das Trendergebnis sie in dieser Rolle bestätigt. So ergeht es derzeit den Frankfurter Grünen. Noch gibt es nach dieser unter den Zwängen von Corona durchgeführten Wahl viele Unsicherheiten. Die Grünen punkten traditionell bei Briefwählern und bei Wählern, die ihre Stimmen kumulieren und panaschieren. Das gelingt erfahrungsgemäß der CDU weniger, die nach Auszählung der Wahlzettel, auf denen nur Listen angekreuzt wurden, den Grünen mit nur zwei Prozentpunkten Differenz auf den Fersen ist. Bis Donnerstag soll das vorläufige Endergebnis vorliegen.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Grünen beschwören intern die Formel „Lasst uns ruhig und auf dem Teppich bleiben“. Offiziell verlautbaren sie: „Wir wissen nicht, mit wem wir Politik machen wollen, aber wir wissen, wofür.“ Allen Beteuerungen zum Trotz diskutieren sie jedoch längst lebhaft, in welcher Konstellation sie künftig im Römer Politik machen wollen. Spätestens Freitag, heißt es, „geht das Geschacher los“.