Die Pandemie ist vorbei, aber das Coronavirus ist geblieben. Für den Herbst wird eine neue Infektionswelle erwartet. Weil nicht länger getestet wird, sollen Abwässer in Kläranlagen verraten, wie stark sich Viren in Hessen ausbreiten.

Drei Jahre lang hat das Coronavirus die Welt in Atem gehalten, nun scheint es aus der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen vollkommen verschwunden zu sein. Kein Abstand, keine Masken, keine Vorsicht mehr im Alltag, dagegen steht ein Zurück zur Normalität, als wäre alles nur ein böser Traum gewesen.

Infektionen mit dem Coronavirus gibt es aber immer noch, wie Christian Sommerbrodt, Vorstandsvorsitzender des Hausärzteverbands Hessen, bestätigt. Es kämen immer wieder Patienten mit positiven Abstrichen in seine Wiesbadener Praxis. „Aber diese Fälle gehören mittlerweile zum normalen Lebensrisiko und sind echte Ausnahmen, sowohl in der Hausarztpraxis wie im Krankenhaus.“

Keine extra Belastungen in den Kliniken

Dass die Coronavirus-Infektionen auch in den Kliniken keine große Rolle mehr spielen, bestätigt ein Sprecher des Uniklinikums Frankfurt. Es gebe keine vorgeschriebenen Tests bei der Aufnahme in die Klinik mehr, nur bei entsprechenden Symptomen würden Abstriche genommen. Auf der Intensivstation, deren Covid-Patientenzahl in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Indikator für die Krankheitslast war, würden kaum noch Infizierte behandelt. Auf Normalstationen würden vereinzelt Patientinnen und Patienten mit einem positiven SARS-CoV-2-Befund versorgt und gemäß Hygieneplan isoliert.

Für Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum, steht das Virus allerdings weiterhin im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Nicht im Bereich, der die Patientenproben bearbeitet, dort sei Vor-Corona-Normalität eingezogen, sondern in der Forschung. „Es ist wichtig, dass wir an dem Thema dranbleiben, auch wenn die Akutphase vorbei ist“, sagt Ciesek. Sonst fehlten nachhaltige Erkenntnisse, wenn es wieder zu einem Ausbruch mit einem Coronavirus kommen sollte.

Die Virologin, die sich zusammen mit Christian Drosten von der Berliner Charité um die Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte für ein Massenpublikum während der Pandemie verdient gemacht hat, arbeitet weiter mit verschiedenen Forschungsprojekten daran, das Virus besser zu verstehen, etwa, wie es sich in der Zelle vermehrt und was mögliche Angriffspunkte für neue Therapien sind. Neben solchen grundlagenorientierten Laborstudien beteiligt sich ihr Team auch an Studien zur „Pandemic Preparedness“, die sich damit beschäftigen, wie sich die Virologie in Deutschland besser auf eine neue Pandemie vorbereiten und strukturieren kann.

Lagebewertung ohne Massentestungen

Ciesek sieht ferner noch Potential für bessere Therapiemöglichkeiten. „Die zugelassenen Medikamente sind insbesondere für die Patienten, die sie am dringendsten brauchen, oft aufgrund von zahlreichen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten nicht geeignet.“ Sie müssten sehr früh eingenommen werden, damit sie noch eine Wirkung haben, und sie hätten Nebenwirkungen. Eine weitere große Frage sei, welche Rolle die Viruspersistenz bei Post Covid spiele, also das Überdauern der Erreger im Körper des Erkrankten noch lange nach der Infektion. Denn auch am Uniklinikum ist die Nachfrage in der Post-Covid-Ambulanz hoch, wie ein Sprecher bestätigt. Dort melden sich Patienten, die an Langzeitfolgen nach einer Erkrankung leiden.

Es bleibt neben den Forschungsansätzen die Frage, wie das Gesundheitswesen in Hessen überhaupt einer neuen Virusvariante auf die Spur käme – wo es doch keine Teststationen mehr gibt und PCR-Tests nach Selbsttests und Abstriche im Krankenhaus nicht mehr regelmäßig gemacht werden. Das Robert-Koch-Institut, das jahrelang federführend die Daten zur Corona-Lage erhoben hat, setzt auf das Projekt Amelag (Abwassermonitoring für die epidemiologische Lagebewertung), das dauerhaft die SARS-CoV-2-Viruslast im Abwasser überwachen soll. Erkrankte scheiden das Virus aus, das dann in Laborproben aus Kläranlagen nachgewiesen werden kann.

Anstieg der Erkrankungen im Herbst

In Hessen sollen die Probeentnahmen im Oktober, spätestens im November beginnen. Elf Kläranlagen wurden ausgewählt, in Frankfurt-Sindlingen und -Niederrad, Wiesbaden-Stadt und -Biebrich, Hanau, Fulda, Darmstadt, Gießen, Marburg, Kassel und Büdingen. Noch steht jedoch nicht fest, was außer SARS-CoV-2 im Abwasser aufgespürt werden soll. Denkbar wären Polio- und Influenzaviren, Tuberkulose-Bakterien oder auch Antibiotikaresistenzen, teilt das hessische Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. Die Daten erlauben Rückschlüsse auf die Infektionsdynamik und dienen dem Ministerium unter anderem neben klinischen Tests und der Belegung von Intensivstationen zur Begutachtung der Lage.

Dass es im Herbst zu einem Anstieg von Erkrankungen wie in den Vorjahren kommen wird, ist allen Fachleuten klar. Es wird aber eine Mischung aus respiratorischen Infekten und SARS-CoV-2-Infektionen sein, die sich in den Symptomen nur noch wenig unterscheiden. Die Viren machen zwar krank, aber eine gegen das Coronavirus geimpfte und bereits infizierte Bevölkerung mit einer sogenannten hy­briden Immunität ist bei Weitem nicht mehr so stark gefährdet wie in den Jahren zuvor.

Virologin Ciesek fasst es in einer Frage zusammen: „Werden wir dann noch wissen, welches Virus unsere Symptome verursacht? Ich denke, in den meisten Fällen nicht.“ Die beste Vorbereitung auf den Herbst ist laut Gesundheitsministerium, die saisonal empfohlenen Impfungen beim Hausarzt, etwa gegen Grippe, in Anspruch zu nehmen, um sich keinem zusätzlichen Infektionsrisiko auszusetzen.