Interview zu Tod in Kita : „Nach dem Unfall hing die Steckdose aus der Wand“

Vor den Augen der Mutter hat ein Junge in einer Kindertagesstätte in Frankfurt-Seckbach einen tödlichen Stromschlag erlitten. Wie konnte das passieren? Bildungsdezernentin Weber (SPD) nimmt Stellung.

Sind die Frankfurter Kitas sicher?

Ich kann verstehen, dass Eltern sich diese Frage stellen, denn der Schock über dieses Ereignis ist groß. Eine Mutter kommt in die Kita, will ihren Sohn abholen, und kurz darauf ist er tot. Das lässt sich nicht begreifen. Alle fühlen mit, der ganze Stadtteil – ich würde sagen, die ganze Stadt – trauert mit der Familie. Aber ich kann wirklich guten Gewissens, gerade mit Blick auf die Professionalität unserer Fachleute, die die Umsetzung aller gesetzlichen Bestimmungen gewährleisten, sagen, dass sich niemand Sorgen machen muss, wenn er sein Kind in eine Kita schickt.