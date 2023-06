Was genau ist am Donnerstagmorgen vor der Holocaust-Gedenkstätte an der Europäischen Zentralbank in Frankfurt geschehen? Auch am Tag nach dem mutmaßlichen Angriff auf eine jüdische Besucherin bleiben viele Fragen unbeantwortet. Nach Angaben der Stadt haben Jugendliche eine jüdische Besucher­gruppe an der Erinnerungsstätte im Ostend zunächst verbal eingeschüchtert. Dann sei eine Flasche geworfen worden, die nur knapp den Kopf einer Besucherin verfehlt habe. Die Stadt stellte Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung, Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) sprach von einem „antisemitischen Angriff“, der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker (CDU) verurteilte die „Hemmungslosigkeit, mit der hier an der Gedenkstätte Juden antisemitisch beleidigt und angegriffen wurden“. Auch die Kommunale Ausländervertretung, die Frankfurter Grünen und Volt zeigten sich entsetzt.

Die Polizei bestätigte, dass der Staatsschutz nach der Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittele. Sie sucht nun nach Zeugen und dem mutmaßlichen Angreifer. Doch stellen die Beamten den Vorfall etwas anders dar als die Stadt. Demnach hat sich die Frau etwas abseits ihrer Besuchergruppe aus den USA aufgehalten, als der 18 bis 20 Jahre junge Mann mit vier anderen Heranwachsenden auf sie zulief. Die Gruppe habe eine gefüllte Plastikflasche vor sich hergetreten, woraufhin die Besucherin fragte, was das solle.

Der mutmaßliche Täter habe die Flasche daraufhin geworfen, allerdings nicht gezielt auf die Frau, sondern senkrecht nach oben in die Luft. Dabei habe er die Worte „Allahu akbar“ gerufen. Die Flasche sei in „unmittelbarer Nähe“ der Frau auf dem Boden aufgeschlagen, wodurch diese sich bedroht gefühlt und um Hilfe geschrien habe. Die anderen Besucher seien herbeigeeilt, ein begleitender Mitarbeiter der Stadt habe den Jugendlichen zurechtgewiesen. Der Flaschenwerfer, so die Polizei, habe sich bei der Frau für sein Verhalten entschuldigt und sei mit seinen Begleitern weggegangen.

Gab es konkrete Einschüchterungsversuche?

Sowohl die Stadt als auch die Polizei gaben am Freitag auf Nachfrage an, bei ihrer Darstellung zu bleiben. Von angeblichen verbalen Einschüchterungen oder gar antisemitischen Äußerungen in arabischer Sprache, die dem Flaschenwurf laut Stellungnahmen der Stadt und der katholischen Stadtkirche vorangegangen sein sollen, ist im Polizeibericht keine Rede. Die Stadt beziehe sich in ihrer Darstellung auf das, was ihr geschildert worden sei, sagte eine Sprecherin im Frankfurter Römer. Welche konkreten Einschüchterungsversuche es gegen die Gruppe vor dem Flaschenwurf gegeben haben soll, dazu könne sie nichts sagen: „All das ist Gegenstand der Ermittlungen des Staatsschutzes.“

Marc Grünbaum, Vorstand der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, äußerte sich „zutiefst entsetzt“ über den Vorfall. Das sei kein blöder Jungenstreich, sondern Hass gegen als Juden erkennbare Besucher der Stadt gewesen. Obwohl sich der Täter entschuldigt habe, könne der Vorfall nicht zu den Akten gelegt werden. „Wir bieten diesen Jugendlichen das Gespräch an, damit sie die Reichweite ihres Handelns verstehen.“ Frankfurt sei anders, als es diese Jugendlichen gezeigt hätten, und es müsse alles dafür getan werden, dass es so bleibe.

Stätte wird immer wieder verunglimpft

In einer Mitteilung der Gemeinde vom Freitag hieß es, „die emotionalen Wunden, die dieser Vorfall sicherlich bei vielen in der Gruppe verursacht hat, dürften noch lange nachwirken“. Die Erinnerungsstätte, an der sich der Vorfall ereignete, wird immer wieder mutwillig beschädigt und verunglimpft, laut dem Frankfurter Kulturdezernat vor allem im Frühjahr und Sommer. Die im Boden eingelassenen Zitate von Zeitzeugen würden mit Graffiti, Ölen und Farbe beschmiert, auch Aufkleber mit antisemitischen Sprüchen und geschichtsrevisionistischen Symbolen würden platziert. 2021 tanzten Latin Dancer wegen seiner glatten Oberflächen auf dem Memorial, was die Stadt im Jahr 2022 untersagte. An dem Ort, der an die Verschleppung von mehr als 10.000 Juden in Ghettos und Konzentrationslager zwischen 1941 und 1945 erinnert, finden sich immer wieder provisorische Betten Obdachloser und menschliche Exkremente.

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland ist hoch: Das zeigt ein Bericht für 2022, den der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) vorgestellt hat. Bundesweit wurden 2480 Vorfälle registriert. Das ist im Vergleich zu 2021, als 2738 Vorfälle gemeldet wurden, zwar ein leichter Rückgang, die Zahl gewalttätiger Übergriffe hat aber deutlich zugenommen.

Im März 2022 wurde eine hessische RIAS-Meldestelle eingerichtet. Ihr wurden für das vergangene Jahr vor allem Vorfälle im Zusammenhang mit der Kunstausstellung Documenta angezeigt. Auf Demons­tra­tionen in Kassel etwa seien antisemitische Parolen gerufen worden, bei einem dokumentierten Vorfall in der Frankfurter S-Bahn sagte ein Fahrgast, dass natürlich keine Israelis auf der Documenta seien, denn sie würden ja stattdessen „Kinder erschießen“. RIAS geht von einer hohen Dunkelziffer bei antisemitisch motivierten Vorfällen aus.