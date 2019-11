„Mutter Ernst“ muss ausziehen : Kartoffelsalat für eine klassenlose Gesellschaft

Stadt des Geldes und der Apfelweinseligkeit, ein Dorf in der Verkleidung einer Metropole, das zunehmend von Profitstreben dominiert wird – dass all das, was in Reportagen über Frankfurt gerne gedruckt und gesendet wird, einen wahren Kern hat, zeigt die Geschichte eines Lokals, die demnächst ein vorläufiges Ende finden soll. „,Mutter Ernst‘ macht dicht“, verkündete ein Boulevardblatt, und bei Stephan Ullrich stand danach das Telefon nicht mehr still. „Stimmt alles“, sagt der Wirt der Traditionsgaststätte an der Alten Rothofstraße. Der Besitzer der Immobilie hat das Haus verkauft, Wohnungen und Geschäfte sollen dort entstehen. Vor zwei Wochen habe ihm der Hausbesitzer mitgeteilt, dass das Gebäude abgerissen werde, sagt Ullrich.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

In der vergangenen Woche habe er dann die Kündigung erhalten. Juristisch sei sie nicht anfechtbar, schon weil der Pachtvertrag zum 1. April nächsten Jahres ohnehin auslaufe. „Eine Katastrophe“ nannten das viele von Ullrichs Stammgästen, zu denen Straßenbahnfahrer genauso gehören wie Investmentbanker, junge Büroleute ebenso wie alte Herren. Frankfurt Wirtschaftsdezernent Markus Frankfurt meldete sich dazu auf dem Kurznachrichtenkanal Twitter zu Wort.

Wände gegerbt

Das Lokal, in dem an schmucklosen Resopaltischen gegessen wird und in dem die Wände gegerbt sind von der Patina zahlloser dort zufrieden verbrachter Stunden: Das sei einer der Orte, die es eigentlich gar nicht mehr gebe, sagt einer, der seit 30 Jahren seine Mittagspause bei „Mutter Ernst“ verbringt. „Integrierend, verbindend“ sei die Gaststätte. Dass sie geschlossen werden soll, das sei ein Drama, und dass die Stadt das Haus nicht gekauft habe, unverständlich: „Mutter Ernst“ sei „ein Kulturgut“, ein Teil der Frankfurter Identität. „Der einzige klassenlose Ort, den es jetzt noch in der Stadt gibt, ist das Waldstadion.“

In der Wirtschaft, die in Rufweite zur Goethestraße und zum Bankenviertel liegt, werden Hungrige und Durstige mit Leberkäse und Spiegelei bewirtet, mit Kotelett, Kartoffelsalat und Frikadellen, mit Bier und Apfelwein und freundlichen Worten. Am 1. Oktober 1938 wurde die Tür das erste Mal geöffnet, von dem Metzger Richard Ernst und seiner Frau Else. Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Vater starb, stieg Tochter Maritta ins Geschäft ein. Sie benannte die „Gaststätte Ernst“ in „Mutter Ernst“ um, und wie eine Mutter kümmerte sie sich auch um die Gäste. Im Jahr 2000 zog sie sich zurück, 2015 starb sie. Seit 2000 führt ihr Stiefsohn Stephan Ullrich den Betrieb. Als das Lokal 65 Jahre alt wurde und zur Feier dieses Geburtstags alle Getränke für 65 Cent ausgeschenkt wurden, antwortete Ullrich auf die Frage, was die Gäste an „Mutter Ernst“ wohl schätzten, ohne zu zögern: „Dass sich hier nichts verändert.“

Nun wird sich, wenn nicht noch eine Art Wunder geschieht, alles verändern. Zwei, drei Angebote für neue Räumlichkeiten habe er schon erhalten, sagt Ullrich, eines aus Sachsenhausen. Nächste Woche stehen Gespräche mit der Brauerei an, die ihn beliefert, „vielleicht haben auch die etwas“. Wo auch immer er hinziehe, Abstriche werde es wohl geben, sagt der Gastronom. „Das Flair, wie es hier ist, kann man woanders nicht so leicht erzeugen“, meint Ullrich. „Aber ein bisschen was kann ich schon mitnehmen.“