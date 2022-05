Multifunktionsarena : „The Dome“ soll nach Hattersheim

So sollte das Projekt „The Dome“ am Frankfurter Flughafen aussehen, das an diesem Standort inzwischen gescheitert ist. Bild: dpa

Die Multifunktionshalle, die von der The Dome Betriebsgesellschaft außerhalb Frankfurts geplant wird, soll dem Vernehmen nach in Hattersheim entstehen. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Gesprächspartner übereinstimmend berichten, ist eine Fläche an der A 66 an der Grenze zum westlichen Frankfurter Stadtteil Sindlingen für das Projekt vorgesehen. Unter anderen sollen die Eishockeymannschaft Löwen Frankfurt und die United Volleys die Halle für ihre Spiele nutzen. Außwrdem sind Konzerte und andere Veranstaltungen geplant.

Bürgermeister Klaus Schindling (CDU), der am Sonntag wiedergewählt worden ist, war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Vor der Wahl hatte er noch bestritten, dass die Halle in Hattersheim gebaut werde. Schindling hatte zwar bestätigt, dass der Investor angefragt und sich nach einer Fläche erkundigt habe. Allerdings sei ihm nicht bekannt, ob er fündig geworden sei. Ein Vertreter von The Dome wollte die Nachricht nicht kommentieren. Im Lauf des Monats werde man sich zum künftigen Standort äußern.

Konkurrenz zu Frankfurt

Die Halle steht in Konkurrenz zu einem ähnlichen Projekt in Frankfurt. Die Stadt Frankfurt sucht seit Jahren nach einem Standort für eine neue Mehrzweckhalle, in der die Spiele der Löwen, der Volleys sowie der Basketballmannschaft Skyliners ausgetragen werden und Konzerte stattfinden können. Das Angebot von „The Dome“, eine solche Arena neben dem Flughafen zu bauen, hatte die Stadt jedoch ausgeschlagen, weil sie den Standort für ungeeignet hielt. Inzwischen favorisiert sie eine Halle neben dem Waldstadion. Die Koalition hat dem aber noch nicht zugestimmt.

„The Dome“ wirft der Stadt Frankfurt vor, sie habe das Gefühl vermittelt, „an diesem komplett privatwirtschaftlich finanzierten Projekt mit großer Strahlkraft nicht interessiert zu sein“. Daher habe man sich außerhalb Frankfurts nach einem geeigneten Standort umgesehen. Auch die Löwen und die Volleys hatten der Stadt mangelnde Unterstützung vorgehalten.