Motsi Mabuse im Interview : „Frauen müssen sich durchsetzen lernen“

Frau Mabuse, Sie geben einen Impuls beim Hessischen Unternehmerinnentag. Würden Sie das auch bei einem Unternehmertag machen?

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Es kommt darauf an, was genau gefragt würde. Aber grundsätzlich schon. Ich habe Kurse für verschiedene Unternehmen gegeben, etwa für SAP. Die sind dafür da, dass die Leute neue Energie bekommen, in andere Richtungen denken.

Welche Hinweise haben Sie dazu?

Es geht darum, dass man immer in eine Richtung, in einem Strom fließt und den Kontakt zu sich selbst findet. Auch zu schauen: Was passiert im Kopf? Wenn wir arbeiten, sind wir Kopfmenschen. Aber ab und zu müssen wir abschalten, um neue Motivation zu finden.