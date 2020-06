Mordversuch in Frankfurt : Schüsse auf Mann in Tiefgarage

In Frankfurt-Sachsenhausen ist ein Mann in seiner Tiefgarage durch mehrere Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei geht von versuchtem Mord aus.

Polizei am Tatort: In einer Frankfurter Tiefgarage wurde ein Mann durch mehrere Schüsse schwer verletzt. Bild: Helmut Fricke

In der Nacht zum Mittwoch ist ein 39 Jahre alter Mann in der Tiefgarage seines Hauses in Frankfurt-Sachsenhausen angeschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, überlebte der Mann den Angriff schwer verletzt. Er wurde notoperiert. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus. Noch in der Nacht gab es Zeugenhinweise, die auf zwei Männer hindeuteten. Die Polizei nahm am frühen Morgen zwei Tatverdächtige fest. Ein Sprecher sagte, es müsse nun geklärt werden, inwiefern sie tatsächlich mit dem Mordversuch in Verbindung stehen. Bei einem der Opfer handelt es sich um einen 38 Jahre alten Mann.

Das Motiv der Tat ist bisher unklar. Wie der Polizeisprecher weiter sagte, könne es sowohl in privaten, als auch in geschäftlichen Beziehungen liegen. Das müssten nun die Ermittlungen zeigen. Die Polizei sperrte den Tatort in der Nacht weiträumig ab. Erst am Morgen gab sie auch die Straße, an dem sich der Tatort befindet, wieder frei.