Mordprozess gegen SUV-Fahrer : „Nicht gedriftet, sondern zu schnell gefahren“

Bevor die Verhandlung im Frankfurter Landgericht richtig losgeht, wollen die Verteidiger eine Erklärung abgeben. Es habe eine „erhebliche mediale Vorverurteilung“ ihres Mandanten stattgefunden, die die Wahrnehmung der Schöffen beeinflussen könne, tragen die Rechtsanwälte vor. Immer wenn bei einer Straftat hochmotorisierte Fahrzeuge im Spiel seien, finde eine „emotionalisierte, sachfremde Beurteilung des Sachverhalts“ statt. Sie sagen, die Staatsanwaltschaft habe die rechtliche Bewertung des tödlichen Unfalls im Frankfurter Ostend im November 2020 nach dem Gutachten eines Sachverständigen geändert, plötzlich sei der Mordvorwurf da gewesen. Vor der Mittagspause stellen sie einen Befangenheitsantrag gegen den Sachverständigen, der das Gutachten erstellt hat.

Und die Anwälte sagen: Der Angeklagte habe den Tod von Menschen nicht billigend in Kauf genommen und sei auch nicht gedriftet, wie es in der Anklageschrift steht. Genau das wirft die Staatsanwaltschaft dem 40 Jahre alten Mann auf der Anklagebank aber vor: Er sei am 21. November 2020 mit seinem 625 PS starken Firmenwagen, einem BMW X6 Competition, der in vier Sekunden von null auf hundert Kilometer in der Stunde beschleunigen kann, in einer Kurve der Sonnemannstraße bewusst gedriftet. Das Stabilitäts-Sicherheitssystem des Autos habe er zuvor ausgeschaltet, weil das Driften sonst unterbunden worden wäre. Der Angeklagte habe die Kontrolle verloren und nicht gebremst, weshalb das Auto mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 82 Kilometern in der Stunde erst einen 27 Jahre alten Lieferando-Fahrer erfasst habe, dann eine 31 Jahre alte, stark sehbehinderte Studentin und ihren 61 Jahre alten Vater, die einen Schrank in ihr auf dem Gehweg abgestelltes Fahrzeug verluden. Die Männer starben, die Frau überlebte schwer verletzt.