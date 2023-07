Einen Tipp haben die Organisatoren des Monster Jam mit auf den Weg gegeben: Will man auf der „Pit Party“ von 11 Uhr an erfolgreich bei der Jagd nach Autogrammen und Schnappschüssen sein dann sollte man nicht nur überpünktlich in der Warteschlange vor den Toren des Waldstadions stehen, sondern auch eine Strategie haben. Welches der acht Fahrzeuge will man unbedingt als Selfie ablichten? Und welches Autogramm ist dem Kind für die Kappe oder das Shirt am wichtigsten?

Daniel Meuren Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.



Und tatsächlich ist es eine gute Entscheidung, direkt den „Megalodon“ von Charlie Pauken aufzusuchen. Der 56 Jahre alte Amerikaner, nach 36 Jahren im Business ein Superstar des Monster Truck Racing, gibt höchst entspannt sein Autogramm, posiert geduldig für ein Foto und zieht mit seiner Freundlichkeit die etwas eingeschüchterten Kinder mit nur ein paar Worten und Gesten in seinen Bann. So berechtigt die an diesem Motorsport berechtigt sein mag – auch wenn die Riesengefährte mit Methanol fahren – , so muss man ihm doch seine Anziehungskraft undeinen Spaßfaktor bescheinigen.