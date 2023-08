Aktualisiert am

Mode in der Pubertät

Mode in der Pubertät :

Mode in der Pubertät : Plötzlich liebt das Kind Balenciaga

Wenn unseren Sohn etwas sehr beschäftigt, dann spricht er darüber aufgeregt und schnell. Neulich war es wieder einmal so weit: Auf Youtube hatte er eine Dokumentation über die Hype-Modemarke Balenciaga gesehen. „Kennst du Demna, den Balenciaga-Chef?“, wollte er von mir wissen. Und ob ich von dessen Schuhen gehört habe, die wie Socken aussehen? Von der Handtasche, die einer Chipstüte nachempfunden ist und Tausende Euro kostet? Davon, dass Kim Kardashian und Justin Bieber in seine Mode vernarrt sind? Und dass Demna sogar eine „Collabo“ – also eine Kollaboration – mit den Simpsons laufen hatte?

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ich hatte keine Ahnung. Viel interessanter aber fand ich die Frage, warum unser Sohn, gerade 14 geworden, sich auf einmal so für die Fashion-Welt interessierte. Klar, zu den Kindern, denen es völlig gleich ist, was ihnen ihre Eltern zum Anziehen heraussuchen, hatte er nie gehört. Er hatte schon immer seine Lieblingsstücke, seinen Lieblingspulli, seine liebsten Jogginghosen, seine Lieblings­farben. Aber dass er sich jetzt mit allen Facetten der Karriere eines georgienstämmigen Luxusdesigners auseinandersetzte, war dann doch eine Überraschung.