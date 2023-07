Zweieinhalb Jahre haben Carlotta Ludig und Nicola Stattmann in ihrem Büro in Alt-Bornheim Ideen entwickelt und verworfen, Materialien erforscht und gemeinsam mit anderen überlegt und experimentiert, wie das Ganze überhaupt und dann auch noch nachhaltig funktionieren kann. Seit dieser Woche ist das Ergebnis im sogenannten Reallabor im Hof des Senckenberg Naturmuseums in Bockenheim zu sehen – und dort muss sich ihre Erfindung nun in den nächsten Wochen bei Wind und Wetter beweisen: die fast zehn Meter hohen und 2,50 Meer breiten, aus Flachs gefertigten textilen Rankhilfen, an denen verschiedene, schnell wachsende Kletterpflanzen von März bis September in die Höhe ausgreifen sollen, um dann im Herbst wie ein Segel eingeholt und in der Biokompostanlage verwertet zu werden. Und im nächsten Jahr – dann vielleicht an einem anderen Standort – könnten sich in den wellenförmigen Pflanzschalen, die aus recyceltem Kunststoff bestehen und mithilfe eines 3-D-Druckers produziert wurden, neue Kletterpflanzen entwickeln und ihre Blüten und Triebe in Richtung Himmel recken.

Jedes Detail beachtet

Die beiden Frankfurter Produktdesignerinnen haben sich das Ziel gesteckt, ein Begrünungssystem zu entwickeln, um in Städten auch dort für Schatten, Luftfeuchtigkeit, kühlere Temperaturen und CO 2 -absorbierendes Grün zu sorgen, wo zwischen den Häusern der Raum eng und der Boden durch Leitungen, Kanäle und Tiefgaragen so in Beschlag genommen wird, dass die einfachste und mit Blick auf die Klimaanpassung effizienteste Art der Begrünung nicht möglich ist: das Pflanzen von Bäumen. „Wir wollten ein System schaffen mit maximaler Wirkung, größter Flexibilität bei der Ausgestaltung und beim Auf- und Abbau und dem geringsten nur denkbaren Aufwand an Pflege“, sagt Stattmann, eine der beiden Gründerinnen des Unternehmens „Office for Micro Climate Cultivation“. Sie und ihre Mitgründerin Ludig sind überzeugt, mit dem jetzt vorgestellten vertikalen Begrünungssystem, das lediglich eine Wasserverbindung zur sparsamen Tröpfchenberegnung benötigt, aber ansonsten keinerlei Verbindung in den Boden braucht, eine Weltneuheit präsentieren zu können. Im Reallabor in Bockenheim sind die fast zehn Meter hohen Leichtbau-Tragwerke aus Holz und Stahl, an denen die textilen Rankhilfen befestigt werden – Stattmann und Ludig sprechen von Segeln, weil sie gehisst und wieder eingeholt werden können – auf kreisförmigen Betonsockeln montiert. Die sollen die Konstruktion stabilisieren und gleichzeitig auch als Sitzflächen dienen.

Die beiden im Produktdesign erfahrenen Frauen, die sich Expertise zu Statik und Architektur bei Kooperationspartnern geholt haben und zudem Unterstützung von einem experimentierfreudigen Betreiber einer Bio-Gärtnerei in Illertissen bekommen haben, scheinen jedes Detail bedacht zu haben: So sind im Reallabor beispielsweise die Pflanzschalen in drei Meter Höhe angebracht, um die Konstruktion und die Pflanzen vor Vandalismus zu schützen.

Städte und Gemeinden überzeugen

Früh in Kontakt getreten sind Stattmann und Ludig auch mit der Stadt Frankfurt. Umweltdezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen und das im Januar neu gegründete Klimareferat haben die Kosten für einen der beiden Prototypen übernommen: 48.000 Euro ohne Anlieferung und Aufbau. Im Hof von Senckenberg stehen derzeit zwei solche Konstruktionen, die knapp unter zehn Meter hoch sind, „weil man von zehn Metern Höhe an eine Baugenehmigung braucht“, wie Stattmann mit einem Augenzwinkern sagt.

Heilig und Klimareferatsleiter Hans-Georg Dannert haben die Kontakte zu Senckenberg und auch zum Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach hergestellt. Nach den Worten der Stadtklimatologin Petra Fuchs will der DWD Messgeräte an den Prototypen anbringen, um zu quantifizieren, welche Effekte die Grün-Segel tatsächlich haben können. „Wir sind froh, dabei sein zu können bei diesem Experiment“, sagt Fuchs. Senckenberg-Direktor Andreas Mulch hat derweil angekündigt, dass auch das Forschungsinstitut das Vorhaben begleiten wird, um zu schauen, welche Insektenvielfalt sich an den grünen Wänden mit ihren insgesamt 16 verschiedenen Kletterpflanzen entwickelt.

Und Stattmann und Ludig? Deren Ziel ist es, dass sich nun so viele Städte und Gemeinden wie möglich für ihr System interessieren – damit es möglichst schon im nächsten Jahr in Serie gehen kann.