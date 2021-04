Rebstockbad : Eine Ikone der Bäderarchitektur verschwindet

Aktualisiert am

Im Rebstockbad gehen an diesem Freitag letztmals Kaderathleten ins Becken. Dann macht die Schwimmoper Platz für die nächste Generation. Es geht ein Ort, mit dem fast alle Menschen der Region Erinnerungen verbinden.

Immerhin ruht das Wasser seit einigen Monaten nicht mehr ganz still. Im Rebstockbad war zuletzt den ganzen Tag über entweder Kindergeschrei zu hören, oder es durchpflügten die kräftigen Arme und Beine von Kaderathleten das Schwimmerbecken. Im Lockdown war nach wochenlangem absolutem Stillstand zwischen November und Januar immerhin noch ein wenig Schwimmen möglich. So endet die fast 39 Jahre währende Ära des Rebstockbads an diesem Freitagabend gegen 20 Uhr, wenn letztmals ein Schwimmer aus dem Becken steigt.

Schon im Mai sollen die Rückbauarbeiten beginnen. Teile der Wassertechnik werden andernorts weiter genutzt, die Gebäude werden ausgeschlachtet, ehe Abrissbagger anrollen werden. Es wird Platz geschaffen für den Neubau, der bis 2025 fertiggestellt werden und 90 Millionen Euro kosten soll.