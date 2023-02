Doppelrolle: Nancy Faeser ist Innenministerin im Bund und will in Hessen zur Regierungschefin gewählt werden Bild: Jens Gyarmaty

Die Ankündigung der hessischen SPD-Vorsitzenden Nancy Faeser, das Amt der Bundesinnenministerin für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl nicht aufzugeben, löst ausnahmsweise sogar bei AfD und Grünen exakt dieselbe Reaktion aus: „Tanz auf zwei Hochzeiten“. Die FDP kritisiert vor allem, dass die Sozialdemokratin im Bundeskabinett bleiben will, wenn sie in Hessen nicht Ministerpräsidentin wird. Sie habe „vorsichtshalber einen Rückfahrschein gelöst“, sagt der Spitzenkandidat der FDP. Solche Argumente wurden in Hessen schon im vergangenen Jahrhundert ausgetauscht. Denn Faesers Versuch, mit dem Nimbus der Bundespolitikerin die Staatskanzlei eines Landes zu erobern, ist keineswegs beispiellos.

Bei den hessischen Landtagswahlen im April 1987 trat für die CDU deren Vorsitzender, Bundesumweltminister Walter Wallmann, an. Die Union wurde mit 42,1 Prozent stärkste Partei und Wallmann Ministerpräsident. Damit ging ein Kalkül auf, das kein Geheimnis war, als der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl im Juni 1986 Wallmann zum ersten Bundesumweltminister in der Geschichte der Republik berief.

Vergleichbar mit Vorgehen von Kanther

Die herausgehobene Position im Bundeskabinett sollte als Sprungbrett für die Staatskanzlei dienen. Auch Wallmann wurde damals vorgehalten, dass er im Fall einer Niederlage im Land in Bonn bleiben wolle. Das „Darmstädter Echo“ fragte: „Stellt er die eigene Karriere nicht doch über die Bindung an das Land?“ Die F.A.Z. aber meinte, dass der Kandidat seine Verbundenheit mit Hessen hinreichend bewiesen habe. Sie erinnerte daran, dass er neun Jahre lang Frankfurter Oberbürgermeister gewesen sei. „Das zählt unter Eingeweihten ungefähr so viel wie 27 Jahre Oppositionsführer.“

Vergleichbar mit Faesers Plan ist außerdem der Fall des früheren CDU-Landesvorsitzenden Manfred Kanther. Auch er stand an der Spitze des Bundesinnenministeriums, als er bei der Landtagswahl 1995 als Spitzenkandidat in Hessen antrat. Weil er ankündigte, nur bei einem Wahlsieg nach Wiesbaden zu wechseln, nannten die Grünen ihn einen „Postenjäger, der auf Nummer sicher gehen will“. Kanther entgegnete kühl: „Ich kandidiere für das Amt des Ministerpräsidenten und nicht für das Amt des Oppositionsführers, denn dieses habe ich schon einige Jahre innegehabt.“

Diese Formulierung hat Faeser jetzt nahezu wortgleich übernommen. Sie war bis zu ihrem Wechsel nach Berlin Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag. Kanthers Option zur Rückkehr nach Bonn spielte im Wahlkampf 1995 kaum eine Rolle. Die CDU wurde zwar stärkste Fraktion, aber die Verluste der SPD wurden durch die Grünen mehr als kompensiert, sodass die Union in der Opposition blieb.

Auch das Desaster des Unionspolitikers Norbert Röttgen wird Faeser hier und dort entgegengehalten. Der Rheinländer war Bundesumweltminister, als er 2012 für das Amt des Regierungschefs in Nordrhein-Westfalen kandidierte. Sein katastrophales Ergebnis verursachte Röttgen unter anderem dadurch, dass er sich nicht bereit zeigte, im Fall einer Niederlage als Oppositionsführer nach Düsseldorf zu gehen.

So wurde ihm von der Konkurrenz und hinter vorgehaltener Hand auch in der eigenen Partei vorgeworfen, dass ihn mit Nordrhein-Westfalen eigentlich kaum etwas verbinde. An dieser Stelle hinkt der Vergleich mit Faeser. Röttgen war immer nur Bundestagsabgeordneter und Bundesminister gewesen. Faeser hingegen hat sich jahrzehntelang als Landtagsabgeordnete in Wiesbaden und als Kommunalpolitikerin im Main-Taunus-Kreis profiliert.

Beispiele Giffey und Schwesig

Als besonders wichtig erwies sich diese Verwurzelung bei zwei SPD-Politikerinnen, die aus dem Amt der Bundesfamilienministerin ausschieden, um die Führung in ihrem Land zu übernehmen. Franziska Giffey, die heutige Regierende Bürgermeisterin von Berlin, war Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, bevor sie im Jahr 2018 Bundesfamilienministerin wurde. Als sich angesichts gravierender Mängel in ihrer Dissertation die Aberkennung ihres Doktorgrades abzeichnete, trat sie im Mai 2021 zurück. Gleichzeitig bekräftigte sie ihre Absicht, für das Amt der Regierenden zu kandidieren, und zog noch im selben Jahr ins Rote Rathaus ein.

Manuela Schwesig war fünf Jahre lang Ministerin in Mecklenburg-Vorpommern und dreieinhalb Jahre Bundesministerin. Dieses Amt gab sie im Frühjahr 2017 auf, um in ihrer Heimat kurzfristig die Nachfolge des aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten Regierungschefs Erwin Sellering anzutreten. Sie benötigte nur das Votum der Parlamentsmehrheit in Schwerin. Faeser aber muss am 8. Oktober in einer Landtagswahl bestehen.