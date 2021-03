Kommunalwahl : Mit Migrationshintergrund und Glamour in die Kommunalpolitik

Die Bürger für Frankfurt, kurz BFF, sind eine rechtskonservative Wählervereinigung, irgendwo zwischen dem rechten CDU-Flügel und der AfD angesiedelt. Doch das Thema Integration, eigentlich ein Aufreger in diesen Kreisen, ist im Programm der BFF für die Kommunalwahl auffällig unauffällig in den Hintergrund geschoben worden. Stattdessen sind einige Kandidaten mit Migrationsgeschichte nach vorne gerückt. Qing Chen, eine Chinesin aus Schanghai, steht auf Listenplatz vier – und Ayfer Arslan auf Platz elf. Sie ist kurdische Alevitin und stammt ursprünglich aus der Türkei. Was treibt sie ausgerechnet zur BFF?

„Ich bin freiwillig bei der BFF. Ich wurde nicht akquiriert“, sagt Ayfer Arslan etwas ironisch. Die 48 Jahre alte Unternehmerin gibt zu: „Ich habe viele verbale Ohrfeigen dafür kassiert, dass ich mich der BFF angeschlossen habe. Doch ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass die BFF rechts ist.“ Die BFF, die keine Partei, sondern ein Verein ist, nehme für sich in Anspruch, weder rechts noch links zu sein, sondern „im Kern eine Bürgerinitiative“, wie es in der Selbstbeschreibung heißt. Doch ganz so einfach ist es nicht: Sie hat personelle Verbindungen zur AfD; deren Frankfurter Spitzenleute Patrick Schenk und Andreas Lobenstein engagierten sich zuvor bei den BFF. Deren Spitzenkandidat Mathias Mund wiederum distanziert sich von der AfD und versucht, Abstand zur Rechtsaußen-Partei zu bekommen. Erst jüngst wies er einen Umarmungsversuch der Frankfurter AfD zurück. Mund will die BFF in der Mitte verankern – und setzt dafür auf ein vielfältiges Personaltableau.