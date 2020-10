Jüdisches Museum Frankfurt : „Wir wollen berühren“

Frau Wenzel, das Jüdische Museum ist nicht nur renoviert, sondern auch erweitert worden – was erwartet uns?

Ein neues Museum. Wer es besucht, kommt zunächst auf unserem neuen Vorplatz an, dem Bertha-Pappenheim-Platz, und sieht die Skulptur von „Untitled“ von Ariel Schlesinger, die einen poetischen Charakter hat. Dann betritt man den Lichtbau. Was von außen etwas monolithisch wirkt, eröffnet im Inneren überraschende Durchblicke in alle Richtungen und zum Himmel selbst. Man durchschreitet diese großzügig gestalteten Foyers, hat die Möglichkeit, sich in der Jüdischen Literaturhandlung umzusehen oder nach oben, ins „Flowdeli“ mit seinem milchig-koscheren Speiseangebot zu gehen und noch weiter in die Bibliothek. Alle diese Räume sind frei zugänglich – wie auch das W-Lan. Vom Foyer aus geht es auch weiter nach unten in die Wechselausstellungen oder in das sanierte Rothschild-Palais, in dem wir auf drei Stockwerken unsere neue Dauerausstellung präsentieren.

Was hat sich da getan?

Selbst das Rothschild-Palais ist als neues Museum erfahrbar. Bei den Sanierungsarbeiten wurde der Wohnhauscharakter wiederhergestellt. Nun zeigt sich das klassizistische Palais mit seinen repräsentativen Räumlichkeiten wieder in voller Pracht. Unsere neue Dauerausstellung setzt es als Objekt in Szene und thematisiert seine Geschichte.

Was ist anders?

Unsere Dauerausstellung fängt in der Gegenwart an. Auch im weiteren Verlauf des Rundgangs erzählen wir historische und persönliche Geschichten immer wieder mit Bezug zur Gegenwart. Der Ausstellungsrundgang thematisiert die jüdische Geschichte und Kultur Frankfurts von der Emanzipation um 1800 bis zum Nationalsozialismus und betont deren europäische Dimensionen.

Damit knüpft er in historischer Sicht dort an, wo die Ausstellung im Museum Judengasse endet.

Genau, bei der Aufhebung des Siedlungszwangs für Jüdinnen und Juden im Getto. Beide Ausstellungen sind thematisch, nicht chronologisch gegliedert und bringen auf unterschiedliche Art und Weise Objekte zum Sprechen. Im Rothschild-Palais kommen klassische Galerie-Räume und raumprägende Medieninstallationen hinzu. Wir präsentieren hier eine auf Sinnlichkeit setzende Ausstellung mit ganz verschiedenen Erzählformen und -perspektiven.

Wen wollen Sie damit ins Museum holen?

Wir haben uns in der Ausstellungsentwicklung auf acht Zielgruppen geeinigt. Zu diesen haben wir jeweils spezifische Persona entwickelt, uns zum Beispiel gefragt, was suchen Touristen, die auf einer Jewish-Heritage-Tour sind, oder ein japanisches Paar in unserem Museum? Welche Räume würde eine Grundschulklasse aufsuchen, in welchem Fach käme eine Gymnasialklasse zu uns? Was erwartet ein Geschäftsmann, der in der Mittagspause seinen jüdischen Geschäftspartner ins Museum bringt? Wir sind mit diesen Personengruppen, denen wir auch Namen gegeben haben, in unserem Kopf durch die Ausstellung gegangen und haben uns überlegt, was sie wo interessieren könnte. Wir haben dann auch den Rundgang zum Teil noch einmal geändert, etwa, als wir feststellen mussten, dass man im zweiten Stock einfach erschöpft ist, weil die dritte Etage sehr reichhaltig ist. Dort haben wir nun einen Raum geschaffen, in dem man sich hinsetzen, Kaffee und Wasser trinken kann.

Das hat nichts mehr mit dem Museum zu tun, wie man es vielleicht als Kind kennengelernt hat: ein großes Haus, in dem Objekte ausgestellt werden. Was ist denn Museum heute?