Minijob ohne Leistung? : Strafbefehl für Zübeyde Feldmann

Songschreiber Moghaddam : Die Kraft des Leisen

Der Gitarrist, Komponist und Sänger Shahram Moghaddam stammt aus Teheran, lebt aber seit 30 Jahren in Wiesbaden. Bei den zahlreichen Unterstützungsdemos in der Rhein-Main-Region für die Regimekritiker in Iran tritt er häufig auf.