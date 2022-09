Wohnungsmarkt Frankfurt : Luxuspreise zahlt kaum noch einer

In Frankfurt wird gut verdient. Das Jahresbruttoeinkommen liegt im Schnitt bei fast 51 000 Euro, drei Prozent mehr als der Mittelwert in Deutschland. Trotzdem wird es für viele Beschäftigte immer schwerer, eine Wohnung zu finanzieren. Das liegt nicht nur an den jüngst stark gestiegenen Zinsen und der Inflation, sondern auch an der Preisentwicklung der vergangenen Jahre. Heute kostet eine Eigentumswohnung im Schnitt 2,3-mal so viel wie 2012. Die Einkommen können da nicht mithalten.

Das Beratungsunternehmen ImmoConcept hat den Frankfurter Markt detailliert auf der Basis von Inseraten in den wichtigsten Immobilienportalen im Internet analysiert. Demnach werden mittlerweile in sieben von 42 untersuchten Stadtteilen für Neubauwohnungen durchschnittliche Kaufpreise von mehr als 10 000 Euro aufgerufen. Darunter sind neben als hochpreisig bekannten Stadtteilen wie Nordend und Westend auch die Altstadt oder das Bahnhofsviertel. Stadtteile wie Sindlingen, wo eine Wohnung noch für 5400 Euro pro Qua­drat­meter zu haben ist, sind die Ausnahme. In allen Stadtteilen sind die Kaufpreise im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent gestiegen. Die höchsten Steigerungen verzeichnen Harheim, Heddernheim, Nordend-Ost und Bornheim.

Spitzenpreise werden in den Wohnhochhäusern verlangt. Im Grand Tower am Skyline Plaza, dem höchsten Wohnhochhaus Deutschlands, wird das Penthouse für 30 000 Euro je Quadratmeter angeboten. Im Hochhaus „160 Park View“ am Grüneburgpark wurde bereits eine Wohnung für diesen Preis verkauft. ImmoConcept sieht aber eine rückläufige Nachfrage in solchen Preisklassen – auch wegen der oft exorbitanten Nebenkosten. Die „Umschlaggeschwindigkeit“ sei gesunken. Das heißt: Es dauert viel länger, bis eine hochpreisige Wohnung verkauft ist. In Einzelfällen würden Investoren bereits „die Reißleine ziehen und ihre Projekte auf Eis legen“, sagte ImmoConcept-Geschäftsführer Bernd Lorenz. Er sprach von einer „problematischen Vermarktung“. Ausländische Investoren seien kaum noch zu finden, der Markt sei gesättigt.

Höhenflug bei Kaufpreisen vorerst gestoppt

Das gilt nicht nur für das Luxussegment. Insgesamt seien die Immobilienverkäufe im Juli im Vergleich zum Vorjahr um rund zwölf Prozent gesunken. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern liegt der Rückgang sogar bei 29 Prozent. Den ungebremsten Höhenflug der Kaufpreise sieht ImmoConcept zumindest vorerst gestoppt. Mit sinkenden Preisen rechnet Lorenz dennoch nicht. „Wenn Neubauaktivitäten de facto zum Erliegen kommen, könnten sich Bestandsimmobilien weiter verteuern“, vermutet er. Dabei ist das Niveau auch bei älteren Wohnungen schon jetzt hoch und reicht von rund 3800 Euro pro Quadratmeter in Sindlingen bis zu mehr als 9000 Euro im südlichen Westend. Im Zehnjahresvergleich ist der stärkste Anstieg bei Bestandswohnungen in Griesheim zu verzeichnen (plus 139 Prozent). Mit rund 4600 Euro pro Quadratmeter ist das Niveau aber noch vergleichsweise niedrig.

Weniger stark als die Kaufpreise sind laut der Studie die Mieten gestiegen. Im Schnitt wurde für die vergangenen zehn Jahre ein Aufschlag von 36 Prozent in Frankfurt ermittelt. Die durchschnittlichen Einkommenszuwächse waren im gleichen Zeitraum allerdings nur halb so hoch. Der Anteil des Gehalts, der für die Miete aufgewendet werden muss, wird immer größer.

Am stärksten waren die Mietsteigerungen in zwei Stadtteilen: In Fechenheim und im Riederwald wird heute im Schnitt 41 Prozent mehr Miete fällig als vor zehn Jahren. Dafür ist dort das Preisniveau mit Mieten von 11,46 Euro beziehungsweise 12,41 Euro pro Quadratmeter relativ moderat. Kein Vergleich zu Westend-Süd, wo schon Bestandsmieten im Schnitt bei 16,30 Euro liegen und für eine Neubauwohnung im mittleren Preissegment mit 20,85 Euro gerechnet werden muss. ImmoConcept hat ausgerechnet, was das für einen dreiköpfigen Haushalt bedeutet, der 90 Quadratmeter bewohnt und nicht mehr als 30 Prozent seines Einkommens für die Wohnkosten ausgeben möchte. Im Westend wäre ein Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 7000 Euro nötig. Selbst in Sindlingen, einem Stadtteil mit vergleichsweise moderaten Mieten, sind dafür 4900 Euro nötig.

Günstigste Preis in Lagen am Stadtrand

Relativ gesehen am günstigsten sind Neubauwohnungen derzeit in Sossenheim mit 13,87 Euro pro Quadratmeter. Es folgen Harheim (13,89 Euro), Sindlingen (14,02 Euro) und Nieder-Erlenbach (14,19). Bei Bestandswohnungen, die neu vermietet werden, sind Schnäppchen noch möglich in Sindlingen (10,75 Euro), Harheim (10,77 Euro), Sossenheim (10,90 Euro) und Nieder-Erlenbach (11 Euro). In diesen Stadtteilen liegen die Preise zum Teil um 50 Prozent unter denen in zentralen Lagen wie Westend, Innenstadt, Nordend, Bahnhofsviertel und Sachsenhausen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anstieg der Bestandsmieten laut der Analyse wieder etwas verstärkt. 2021 lag das Gallus mit einem Plus von 3,25 Prozent im Jahresvergleich an der Spitze, in diesem Jahr führt Bornheim mit einer Steigerung von 4,16 Prozent die Liste an. Über 3,5 Prozent liegen außerdem Nord­end-Ost, Ostend, Unterliederbach und Seckbach. In Bergen-Enkheim, Hausen und Praunheim lag der Anstieg jeweils unter 2,5 Prozent.

Wegen der Preisentwicklung in Frankfurt werden sich nach der Einschätzung von ImmoConcept die Ausweichbewegungen auf das Umland verstärken. Das werde auch dort zu Steigerungen bei Mieten und Kaufpreisen führen, vermutet Bernd Lorenz. Ob es aber langfristig zu einer Neubewertung der Immobilienpreise komme, hänge von der Politik, der Europäischen Zentralbank und der wirtschaftlichen Entwicklung ab.