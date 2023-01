Aktualisiert am

Trendwende am Wohnungsmarkt : Mieten in Frankfurt sinken erstmals

Jahrelang kannten die Mieten in Frankfurt nur eine Richtung: Sie stiegen. Doch im vergangenen Jahr war erstmals ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Anstieg gestoppt: Die Mieten in Frankfurt stagnieren – auf hohem Niveau. Bild: Lucas Bäuml

Wer eine Wohnung in Frankfurt sucht, kennt die Angebote: kleine Wohnungen zu großen Preisen. In sozialen Netzwerken wurde in diesen Tagen über eine 30 Quadratmeter große Ein-Zimmer-Altbauwohnung für 1300 Euro im Monat berichtet. Sicher ein Extremfall, aber Mieten mit Quadratmeterpreisen von mehr als 20 Euro lassen sich leicht finden.

Im Mittel wurden Mietwohnungen in Frankfurt 2022 für 13,50 Euro angeboten, wie das Immobilienportal immowelt.de ermittelt hat. Das Überraschende dabei: Im Vergleich zu 2021 ist dieser Wert leicht um ein Prozent gesunken. Frankfurt ist dabei die einzige unter 79 untersuchten Großstädten, bei der die Mietenentwicklung von einem Minus gekennzeichnet ist. Bereits für 2021 war eine Stagnation festgestellt worden. Nach Einschätzung von immowelt.de ist die „Grenze des Bezahlbaren“ erreicht.