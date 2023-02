Aktualisiert am

Mulde in südfranzösischem Weingut ist Meteoritenkrater

Bisher war es für die „Domaine du Météore“ in Südfrankreich nur ein Marketing-Gag. Doch die Senke, in die die Winzer Rebstöcke gepflanzt haben, ist wohl wirklich durch einen Meteoritentreffer entstanden.

Rebensaft aus einem Meteoritenkrater – damit wirbt das Weingut „Domaine du Météore“ nahe der südfranzösischen Stadt Béziers. Und zwar höchstwahrscheinlich zu Recht, wie der Frankfurter Geowissenschaftler Frank Brenker herausgefunden hat. Seinen Untersuchungen zufolge ist die 30 Meter tiefe, runde Senke mit einem Durchmesser von 200 Metern tatsächlich durch den Einschlag eines kleinen Himmelskörpers entstanden. Vor 60 Jahren waren Wissenschaftler noch zu dem Schluss gekommen, dass die auffällige Mulde nicht auf einen Meteoritentreffer zurückgehe, weshalb der Krater danach nie genauer geologisch untersucht wurde.

Wie die Goethe-Uni berichtet, war das „Trou du Météore“ Brenker und seiner Frau während eines Urlaubs aufgefallen. Die beiden sammelten Gesteinsproben, in denen sich erste Hinweise auf einen Einschlag fanden. Im Jahr darauf inspizierten Brenker und sein Professorenkollege Andreas Junge zusammen mit Studenten die Senke genauer. Sie stellten fest, dass das Erdmagnetfeld im Krater etwas schwächer ist als in der Umgebung. Das ist nach Worten der Forscher typisch für Meteoritenkrater, denn durch den Einschlag wird das Gestein zertrümmert und aufgeschmolzen und kann so weniger stark zum Magnetfeld beitragen.

Eisenoxid und Mikrodiamanten deuten auf Einschlag hin

Mithilfe starker Magneten konnten die Geologen außerdem Eisenoxidkügelchen von bis zu einem Millimeter Durchmesser aus dem Boden ziehen. Im Labor zeigte sich, dass sie aus nickelhaltigem Eisen bestehen und einen Kern aus Mineralien umschließen. Außerdem wurden viele Mikrodiamanten gefunden, die offenbar durch den hohen Druck beim Einschlag entstanden waren. Aus all dem schließen Brenker und seine Kollegen, dass an dem untersuchten Ort ein Eisen-Nickel-Meteorit niedergegangen ist.

Obwohl die Erde immer wieder von solchen Objekten getroffen wird, sind nur wenige Krater erhalten. Auf der ganzen Welt sind nur 190 bekannt, aufgelistet in der „Earth Impact Database“. In Westeuropa zeugen das Nördlinger Ries, das Steinheimer Becken und der Rochechouart-Krater im französischen Aquitanien von kosmischen Treffern. Nun wird die Datenbank laut Brenker um einen Eintrag reicher.