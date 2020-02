Light and Building : Messe wegen Coronavirus verschoben

Die Fachmesse Light and Building findet nun doch nicht wie geplant vom 8. bis zum 13. März statt. Die Messe Frankfurt GmbH teilte mit, die Veranstaltung werde wegen der verstärkten Verbreitung des Coronavirus in Europa auf den September dieses Jahres verschoben. Ob die Verschiebung auch Folgen für das Lichtkunstfestival Luminale hat, das parallel zur Messe stattfindet und Hunderttausende Besucher anlockt, ist bislang nicht bekannt.

Manfred Köhler Stellvertretender Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortlicher Redakteur des Wirtschaftsmagazins Metropol. F.A.Z.

Die Light and Building zählt zu den größten Messen in Frankfurt, bei der jüngsten Veranstaltung im Jahr 2018 waren 220.000 Besucher gezählt worden. „Das unerwartete Auftreten von Covid-19 in Italien seit dem vergangenen Wochenende erforderte eine neue Bewertung der Situation in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt“, heißt es von der Messe. Es werde eine mehrstufige gesundheitliche Prüfung von Messegästen aus China verlangt, die nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisiert werden könnte. Hinzu kämen vermerkt Reise-Restriktionen. Nach Deutschland stellten China und Italien sowohl die größten Gruppen der Aussteller wie auch der Besucher.

Auch Ambiente war betroffen

Das Coronavirus hatte bereits für ein Rekordtief an Besuchern bei der internationalen Konsumgütermesse Ambiente gesorgt. In diesem Jahr waren nur 108.000 Einkäufer nach Frankfurt gekommen, 28.000 weniger als im vergangenen Jahr. Das ist ein Minus von mehr als 20 Prozent.

Die Ambiente gehört mit der Automechanika und der Light and Building zu den wichtigsten und besucherstärksten Ausstellungen für die Frankfurter Messegesellschaft. Zu sehen sind dort Haushaltswaren, Einrichtung und Geschenkartikel. Die Ambiente wird von der Messegesellschaft selbst organisiert, im Gegensatz etwa zur Buchmesse oder der Motorschau IAA, die künftig anderswo stattfinden wird.