Merz, Braun oder Röttgen? : Geteiltes Echo in der CDU auf Kandidatenkür

In der CDU gibt es zurzeit fast nur ein Thema, das gilt für die Region und den Bund: Wer wird der nächste Parteichef nach dem Debakel der verlorenen Bundestagswahl im September? Seit Mittwochabend, 18 Uhr, ist die Bewerbungsfrist abgelaufen, und es steht fest, dass drei Kandidaten um den Job ringen: der Hesse Helge Braun, außerdem Norbert Röttgen und Friedrich Merz aus Nordrhein-Westfalen.

Ab dem 4. Dezember dürfen die rund 400.000 Parteimitglieder erstmals in der Geschichte der Partei abstimmen, im Januar soll der nächste Vorsitzende auf einem Bundesparteitag von den Delegierten gewählt werden. Was denkt die Basis über das abermalige Spitzentriell – am Beispiel Frankfurts?