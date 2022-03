Scheinfirmen im Baugewerbe : Bundesweite Razzia gegen Schwarzarbeit

Mehrere Männer aus dem Rhein-Main-Gebiet sollen in großem Stil Schwarzarbeit mittels Scheinfirmen gefördert haben. Am Mittwoch wurden Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Dabei deckten die Ermittler weitere Straftaten auf.

Löhne schwarz ausgezahlt: Der Hauptbeschuldigte bei der Groß-Razzia am Mittwoch soll ein größeres Bauunternehmen in Frankfurt betrieben haben. (Symbolbild) Bild: dpa

Mit einer bundesweiten Razzia in Frankfurt und anderen Städten haben das Hauptzollamt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch eine kriminelle Vereinigung zerschlagen, die mit Scheinfirmen im Baugewerbe einen Steuerschaden von rund 13,7 Millionen Euro verursacht haben soll. Konkret wird den 21 Verdächtigen der Verdacht des bandenmäßigen Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuerhinterziehung sowie der Betrug zum Nachteil der Sozialkasse im Baugewerbe vorgeworfen. 56 Geschäftsräume und Wohnungen haben die Fahnder in Hessen und anderen Bundesländern am Mittwoch durchsucht. Schwerpunkt war das Rhein-Main-Gebiet. Unter anderem kontrollierten sie auch einen Treffpunkt von Schwarzarbeitern im Frankfurter Stadtteil Gallus.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Wie eine Sprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt mitteilte, gilt ein 54 Jahre alter Serbe als Hauptbeschuldigter. Gegen ihn sowie gegen zwei weitere Beschuldigte wurden Haftbefehle erwirkt. Ziel des Einsatzes der „BAO Zapfenstreich“, an der etwa 700 Beamte mitwirkten, war es laut der Sprecherin, umfangreiches Beweismaterial zu sichern. Einer der Beschuldigten wird darüber hinaus verdächtigt, an der Beschaffung gefälschter Impfpässe mitgewirkt zu haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen betrieb der Hauptbeschuldigte ein größeres Bauunternehmen in Frankfurt, mit dem er in einem Zeitraum von sieben Jahren in der Baubranche Umsätze in Höhe von mehr als 76 Millionen Euro erwirtschaftete. Dabei wurden „in beträchtlichem Umfang“ Löhne schwarz ausgezahlt. Zur Generierung des Geldes bedienten sich die Beschuldigten sogenannter Abdeckrechnungen von Scheinfirmen. Die auf die Konten dieser Schein-Subunternehmen überwiesenen Beiträge wurden bar an die Tätergruppe zurückgeführt und dienten den Schwarzgeldzahlungen.

Mehr zum Thema 1/

Bei den Durchsuchungen am Mittwoch wurden unter anderem scharfe Munition, Waffenteile, eine Schreckschusswaffe, Nunchakus, zwei Teleskopschlagstöcke, Elfenbein, Marihuana, ein gefälschter Impfausweis sowie Vermögenswerte in sechsstelliger Höhe sichergestellt.