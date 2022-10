Psychische Leiden nach Corona : Angst vor Kontrollverlust

Aktualisiert am

Ängste, Essstörungen, Depressionen: Vielen Kindern und Jugendlichen hat die Pandemie psychisch zugesetzt. Therapeutin Miriam Hoff fordert, mentale Gesundheit in der Schule zu unterrichten.

Vor allem bei Mädchen: Die Häufigkeit einzelner Diagnosen wie Depressionen, Essstörungen, Angststörungen und Adipositas steigen dramatisch an. Bild: picture alliance / JOKER

­Manchmal würde Miriam Hoff am liebsten Partys auf Rezept verschreiben. Eine zum Geburtstag, eine, nachdem die schon lange anstehende Klassenarbeit geschrieben wurde, eine weitere einfach so. Natürlich immer mit Gästen und ein bisschen Tamtam. Nicht, weil das Leben eine einzige Sause ist, sondern weil sie ihren Patienten vermitteln möchte, dass das Leben „gut und schön sein kann“ und durchaus Spaß machen darf – selbst dann, wenn gerade viel Unruhe herrscht. „Es passiert so vieles mehr im Leben außer Krieg und Be­lastung. Kinder und Jugendliche haben mehr denn je das Recht, auch diese Seite zu erfahren.“

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



Hoff, 47 Jahre alt, ist Psychotherapeutin. Sie hat sich auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sei der Beratungsbedarf bei jungen Patienten und ihren Eltern enorm gestiegen, berichtet sie. „Das war eine explosionsartige Entwicklung. Ich werde förmlich von Anfragen überschüttet.“ Der Kinder- und Jugendreport der DAK-Gesundheit bestätigt, was Hoff in ihrer Praxis täglich erlebt.