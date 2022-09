Medizinstudium in Frankfurt : Betroffene wehren sich nach Studienplatz-Panne

Trotz der Ankündigung der Kultusministerkonferenz von Freitag, nach einer Lösung für die Panne bei der Medizinstudienplatzvergabe an der Frankfurter Goethe-Universität zu suchen, bemühen sich viele Betroffene auch selbst, eine Lösung für das Problem zu finden. So hat Linda Reimann, eine der betroffenen Bewerberinnen, etwa eine Onlinepetition erstellt. Seitdem sie online ist, wurde sie laut Reimann von fast 50.000 Menschen unterschrieben und von 150.000 Menschen aufgerufen. „Uns wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Wir sind erschüttert, wie mit der Existenz von jungen Menschen umgegangen wird“, schreibt Reimann dort.

Hintergrund ist wie berichtet ein Übermittlungsfehler der Universität Frankfurt. Sie hatte der Stiftung für Hochschulzulassung, die für die bundesweite Vergabe der Studienplätze unter anderem in Medizin und Zahnmedizin zuständig ist, mehr freie Studienplätze gemeldet, als sie hat. In der Folge wurden für 251 Bewerber für Medizin und 31 Bewerber für Zahnmedizin die Zusagen wieder zurückgenommen. „Ich entschuldige mich im Namen der Goethe-Universität bei den Betroffenen für den schweren Übermittlungsfehler“, erklärte Universitätspräsident Enrico Schleiff. Man sei sich bewusst, dass dieser Fehler für die Bewerber bittere Konsequenzen für die Lebensplanung habe, und man die Bewerber „in schwere und vielfältige Nöte gestürzt“ habe, diese persönliche Dimension belaste die Universität sehr.

Fieberhafte Arbeit an einer rechtssicheren Lösung

„Wir arbeiten fieberhaft daran, im Zusammenwirken mit der Politik und der Stiftung für Hochschulzulassung eine rechtssichere Lösung zu finden, um so vielen Betroffenen wie möglich die Aufnahme in das gewünschte Studium doch noch zu ermöglichen“, sagte Schleiff. Dass berechtigte Studienwünsche erfüllt würden, wünscht sich auch Holger Burckhart, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung für Hochschulzulassung. Ob wirklich alle 282 Betroffenen einen Studienplatz bekämen, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Die Betroffenen geben nicht auf. Neben der Petition hat Reimann mit anderen Studieninteressierten einen offenen Brief geschrieben, der an alle Universitäten ging, an denen man Human- und Zahnmedizin studieren kann. „Wir bitten und hoffen, dass sich jede Universität nun die Frage stellt, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten steht, um uns zu helfen“, heißt es im Brief. Nach Angaben der Verfasser ist es so, dass alle 282 Betroffenen mit dem Studium beginnen könnten, wenn jede Universität in Deutschland sechs oder sieben zusätzliche Plätze für Zahn- und Humanmedizin anbieten würde.

Bei einer Onlinebesprechung der Universitätsverwaltung am Donnerstag sollte über Lösungen geredet werden. Nach Angaben der Betroffenen haben daran Professoren, Mitarbeiter der Arbeitsagentur und ein Vertreter des freiwilligen Bundeswehrdienstes teilgenommen, nicht aber diejenigen, die die Panne zu verantworten hatten.

Unter anderem sei vorgeschlagen worden, zunächst andere Fächer wie Biophysik, Sportwissenschaften oder Chemie zu studieren und sich die erworbenen Scheine anerkennen zu lassen. „Warum sollen wir unser sechsjähriges Studium auf noch ein Jahr verlängern?“, fragt Reimann. Vorgeschlagen worden sei auch ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliger Wehrdienst. Vorschläge, die für die Betroffenen alles andere als zufriedenstellend waren.

Mehrere Bewerber haben schon Widerspruch eingelegt. Andere wollen die Universität verklagen. „Meine Anwältin sagt, dass die Gewinnchancen groß sind“ , berichtet eine Betroffene. Wer keine Rechtsschutzversicherung hat, muss zwischen vier- und sechstausend Euro für das ganze Verfahren bezahlen. Dieser Punkt hält viele davon ab, einen Anwalt zu beauftragen. „Doch wenn eine Klage gegen die Universität die einzige Möglichkeit ist, aus dem Vorfall mit einem Studienplatz hervorzugehen, über welche Chancengleichheit reden wir dann?“, fragt Reimann.

Eingriff in die Berufsfreiheit

Mirjam Rose, Frankfurter Fachanwältin für Verwaltungsrecht und spezialisiert auf das Thema Hochschulzulassung, vertritt einige der Studenten, die sich juristisch gegen die Goethe-Uni wehren. Die Erfolgsaussichten bewertet sie unterschiedlich. Besser schätzt sie diese für diejenigen ein, die eine oder mehrere Zusagen hatten, diese aber wegen der Panne alle verloren haben. „Einer meiner Mandanten hatte sechs Zulassungen, die sind damit alle verloren gegangen, diese Leute stecken in einem Riesendilemma“, sagt Rose. Dagegen vorzugehen, hält sie für aussichtsreich, da es sich um einen Eingriff in ein Grundrecht handele – die Berufsfreiheit. Solche Eingriffe müssten verhältnismäßig sein.

„Ich bin der Meinung, die Goethe-Uni hätte von Fall zu Fall entscheiden müssen. Wer sechs Plätze verliert, ist aufzunehmen“, meint Rose. Gegen die Bescheide der Uni müsse sie nun Widerspruch einlegen, außerdem müsse gerichtlich ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden. Notwendig ist das, weil die Universität im Bescheid den Sofortvollzug angeordnet hat, um zu verhindern, dass sich die Studenten trotzdem in den Hörsaal setzen, während die juristische Auseinandersetzung noch läuft.