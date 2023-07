Aktualisiert am

Nach einer Vergewaltigung steht oft die Frage nach dem Täter im Fokus. Das Projekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“ will das umkehren. Hier werden auch Beweise für eine mögliche spätere Anzeige gesichert.

Nimmt sich Zeit: Oberärztin Sonja Pilz beteiligt sich schon seit zehn Jahren am Projekt „Medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung“. Bild: Rosa Burczyk

Sonja Pilz strahlt etwas aus, das man wohl nur schwer im Studium oder Berufsalltag lernen kann. Es ist eine innere Ruhe und Gelassenheit. Sie vermittelt dem Gegenüber das Gefühl, gesehen zu werden – selbst dann, wenn die Hektik des Klinikalltags an ihrem Ärztekittel zerrt. Eine Fähigkeit, die laut Pilz, Oberärztin am Klinikum Höchst, viele Gynäkologen mitbringen. Denn wer sich für dieses Fachgebiet entscheide, dem müsse es gelingen, den Patientinnen in intimen Situationen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln.

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.



Und genau dieses Gefühl haben einige Frauen verloren, die sich im Klinikum Höchst melden. Das Krankenhaus ist seit zehn Jahren eine von acht Anlaufstellen für Frauen, die sexuelle Gewalt erfahren haben. Hier können sie sich nach einer Vergewaltigung medizinisch untersuchen und versorgen lassen. Dafür bietet das Krankenhaus einen geschützten, vertraulichen Rahmen. Nicht der Blick auf den Täter, sondern der auf die Opfer steht im Fokus. Die Entscheidung, ob der Täter angezeigt werden soll, bleibt bei der Frau.