Im Museum für Moderne Kunst (MMK) der Stadt Frankfurt sind die Verhältnisse in der Belegschaft weiter angespannt. Eine von der Stadt im Juni 2022 initiierte Mediation nach Bekanntwerden der großen Missstimmung in der Belegschaft im Mai 2022 soll nicht erfolgreich gewesen sein. „Die Mediation ist nicht zielführend gewesen“, haben die Mitarbeiter des MMK nun in einer internen Stellungnahme formuliert, die der F.A.Z. vorliegt. „Wir als Mitarbeiter sind nicht gehört worden. Wir betrachten die Mediation als gescheitert.“

Christoph Schütte Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Ein weiteres Mal scheint es, als sei das schon damals in Trümmern liegende Verhältnis zwischen Direktion und Belegschaft nicht zu kitten. Im Mai des vergangenen Jahres hatte die F.A.Z. über massive, in einem Brief an Direktorin Susanne Pfeffer detailliert vorgetragene Vorwürfe der Belegschaft gegen die Institutsleiterin berichtet.