Leserinnen berichten : Warum gebildete Frauen „50 Shades of Grey“ lieben

Ich schau dir in die Augen, Kleines: Dakota Johnson und Jamie Dornan in der Verfilmung von „50 Shades of Grey“ Bild: AP

Als „Mutti-Pornos“ und „Schmuddelromantik“ werden sie geschmäht, doch sie haben mindestens so viele Fans wie die Harry-Potter-Bücher: moderne Erotikromane, die oft zuerst im Internet veröffentlicht werden und auf diese Weise in kürzester Zeit ein Millionenpublikum erreichen. Was die – meist weiblichen – Leser an Reihen wie „50 Shades of Grey“, „Crossfire“ oder „Calendar Girl“ begeistert, hat die Wissenschaft bisher wenig interessiert.

Das ändert sich nun, auch dank einer Studie des Frankfurter Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik: Ein Forscherteam ging den Fragen nach, wer diese Werke konsumiert, und aus welchen Gründen das geschieht.